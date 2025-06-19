Миколаївські дзюдоїсти здобули 6 нагород на турнірі в Одесі

Миколаївські дзюдоїсти на турнірі в Одесі. Фото: Миколаївська міська рада

15 червня в Одесі відбувся турнір з дзюдо «Південна ліга», у якому взяли участь спортсмени з Миколаєва.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, вихованці ДЮСШ з єдиноборств показали високий рівень підготовки та здобули шість медалей.

Золоті нагороди вибороли Адель Рябікіна та Артем Рогожинський. Срібло дісталося Руслані Рябікіній та Артему Іскрі. Бронзові медалі здобули Назар Красновид і Даніл Михайленко. Тренує спортсменів Микола Пустохін.

Миколаївські дзюдоїсти на турнірі в Одесі. Фото: Миколаївська міська рада

Раніше повідомлялось, що українські дзюдоїсти не братимуть участі в чемпіонаті світу з дзюдо 2025 року. Причиною стало рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити до змагань збірну Білорусі, яка виступатиме під власним прапором.