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Збірна України з дзюдо не поїде на чемпіонат світу через допуск білорусів

Збірна України з дзюдо Фото: Федерація дзюдо УкраїниЗбірна України з дзюдо Фото: Федерація дзюдо України

Українські дзюдоїсти не братимуть участі в чемпіонаті світу з дзюдо 2025 року. Причиною стало рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити до змагань збірну Білорусі, яка виступатиме під власним прапором.

У Федерації дзюдо України заявили, що бойкотують турнір у повному складі. Це відповідає українському наказу, що забороняє виступати на міжнародних змаганнях разом із представниками країн, визнаних терористичними.

Зазначимо, що подібне рішення українська збірна вже ухвалювала у 2023 році, коли на турнір також допустили спортсменів із держави-агресора.

Також повідомлялося, що міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у командних змаганнях у нейтральному статусі.

Нагадаємо, що 9 березня в Одесі пройшов другий тур змагань з дзюдо «Південна ліга». Миколаївські дзюдоїсти вибороли десять медалей. 

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