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Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам брати участь у змаганнях

Міжнародна федерація фехтування допустила росіян до змагань. Фото: noc-ukr.orgМіжнародна федерація фехтування допустила росіян до змагань. Фото: noc-ukr.org

Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у командних змаганнях у нейтральному статусі.

Як повідомили у FIE, нейтральні команди, до складу яких увійдуть атлети з відповідним статусом, зможуть виступати на міжнародних командних турнірах під прапором FIE. Це правило почне діяти з Чемпіонату Європи 2025 року.

Першим змаганням, де виступлять такі команди, стане Чемпіонат Європи з фехтування, який пройде в Генуї (Італія) з 14 до 19 червня 2025 року.

Раніше російським спортсменам дозволяли змагатися лише в особистих турнірах, а участь команд була обмежена юніорами.

Раніше миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розкритикувала позицію Міжнародного олімпійського комітету, який хоче дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх під нейтральним прапором.

Раніше миколаївський спортсмен, олімпійський чемпіон Олександр Абраменко різко відреагував на можливий допуск російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

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