Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам брати участь у змаганнях
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- Альона Коханчук
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9:45, 08 травня, 2025
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Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у командних змаганнях у нейтральному статусі.
Як повідомили у FIE, нейтральні команди, до складу яких увійдуть атлети з відповідним статусом, зможуть виступати на міжнародних командних турнірах під прапором FIE. Це правило почне діяти з Чемпіонату Європи 2025 року.
Першим змаганням, де виступлять такі команди, стане Чемпіонат Європи з фехтування, який пройде в Генуї (Італія) з 14 до 19 червня 2025 року.
Раніше російським спортсменам дозволяли змагатися лише в особистих турнірах, а участь команд була обмежена юніорами.
Раніше миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розкритикувала позицію Міжнародного олімпійського комітету, який хоче дозволити росіянам і білорусам брати участь в Олімпійських іграх під нейтральним прапором.
Раніше миколаївський спортсмен, олімпійський чемпіон Олександр Абраменко різко відреагував на можливий допуск російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор під нейтральним прапором.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.
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