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Магучіх здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Парижі

Ярослава Магучіх у фіналі Чемпіонату Європи. Архівне фото: Getty ImagesЯрослава Магучіх у фіналі Чемпіонату Європи. Архівне фото: Getty Images

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вдруге поспіль здобула срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Як повідомляє видання Champion, у черговому етапі брали участь дві українки: Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.

Першою у секторі стартувала Юлія Левченко. Спортсменка з двох спроб не зуміла підкорити висоту 1.91 і завершила виступи на 11 місці.

Натомість Ярославі Магучіх не підкорилася висота два метри, через що вона поступилася Ніколі Оліслагерс у боротьбі за золото.

Тож Нікола Оліслагерс (Австралія) — перша, Ярослава Магучіх (Україна) посіла друге місце, а Елеонор Паттерсон (Австралія) фінішувала третьою.

Нагадаємо, Ярослава виграла змагання зі стрибків у висоту в Токіо, що відбулися в рамках золотої серії Континентального туру World Athletics. 

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