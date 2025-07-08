У Миколаєві відбувся тенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова
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- Даріна Мельничук
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18:12, 08 липня, 2025
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У неділю, 6 липня, на тенісних кортах водноспортивного комплексу «Спартак» у Миколаєві провели щорічний турнір пам’яті Віктора Вісленкова — засновника місцевої тенісної школи.
Про це повідомив директор кортів Марк Коноваленко.
Змагання проходять щороку з 2013 року. У 2025 році переможцями стали:
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1 місце — Максим Зарубін;
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2 місце — Артем Захаров (місто Одеса);
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3 місце — Олександр Іскерко;
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9 місце у малому фіналі — Володимир Карпов (місто Вознесенськ).
«Атмосфера вчорашнього дня була справді особливою: азарт, повага до традицій і щира вдячність людині, яка присвятила життя тенісу. Дякуємо всім, хто долучився. Пам’ять жива, поки живе справа, яку ти любив», — додали організатори.
Нагадаємо, спортсмени з Миколаєва здобули призові місця на всеукраїнських тенісних турнірах, що проходили у травні та червні цього року.
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