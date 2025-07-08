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У Миколаєві відбувся тенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова

Тенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова у Миколаєві. Фото надали організаториТенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова у Миколаєві. Фото надали організатори

У неділю, 6 липня, на тенісних кортах водноспортивного комплексу «Спартак» у Миколаєві провели щорічний турнір пам’яті Віктора Вісленкова — засновника місцевої тенісної школи.

Про це повідомив директор кортів Марк Коноваленко.

Змагання проходять щороку з 2013 року. У 2025 році переможцями стали:

  • 1 місце — Максим Зарубін;

  • 2 місце — Артем Захаров (місто Одеса);

  • 3 місце — Олександр Іскерко;

  • 9 місце у малому фіналі — Володимир Карпов (місто Вознесенськ).

«Атмосфера вчорашнього дня була справді особливою: азарт, повага до традицій і щира вдячність людині, яка присвятила життя тенісу. Дякуємо всім, хто долучився. Пам’ять жива, поки живе справа, яку ти любив», — додали організатори.

Тенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова у Миколаєві. Фото надали організаториСпортсмен Віктор Вісленков. Фото надали організатори
Тенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова у Миколаєві. Фото надали організаториТенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова у Миколаєві. Фото надали організатори
Тенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова у Миколаєві. Фото надали організаториТенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова у Миколаєві. Фото надали організатори

Нагадаємо, спортсмени з Миколаєва здобули призові місця на всеукраїнських тенісних турнірах, що проходили у травні та червні цього року.

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