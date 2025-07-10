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Дві медалі для Миколаєва: веслувальник Андрій Генералов відзначився на міжнародній регаті в Нідерландах

Веслувальник з Миколаєва Андрій Генералов відзначився на міжнародній регаті в Нідерландах. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради,Веслувальник з Миколаєва Андрій Генералов відзначився на міжнародній регаті в Нідерландах. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради,

Спортсмен із Миколаєва Андрій Генералов приніс Україні дві нагороди, виступаючи на міжнародній молодіжній регаті в Нідерландах. Він виборов «золото» у складі вісімки та «срібло» в парній двійці.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, змагання відбулися з 1 по 8 липня в Амстердамі. Представник Миколаївської СДЮСШОР з веслувальних видів спорту Андрій Генералов двічі піднімався на п’єдестал пошани.

Спортсмен виборов 1 місце у класі човнів «8+» (вісімка з рульовим) та 2 місце у класі «2-» (двійка без керманича).

Андрія тренують Олена Галиш та Олександр Вепрев.

Нагадаємо, миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей на Кубку України та всеукраїнських змаганнях пам’яті Юлії Рябчинської.

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