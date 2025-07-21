Веслувальники з Миколаївщини показали найкращий результат на чемпіонаті України
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:49, 21 липня, 2025
-
Спортсмени Миколаївської області вибороли 20 медалей на особистому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед дорослих.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що змагання відбувалися з 17 по 20 липня в Умані. Чемпіонат — є основним відбором на чемпіонат світу. Миколаївську область представили 14 атлетів, які за результатами змагань здобули 20 нагород (11 срібних та 9 бронзових).
«Це найкращий результат миколаївських веслувальників на особистому чемпіонаті України з початку повномасштабного вторгнення», — йдеться у повідомленні.
Призери особистого чемпіонату України:
- Катерина Гончар — 5 срібних, 1 бронзова;
- Дмитро Деревінський — 3 срібні;
- Вероніка Сметаніна — 1 срібна, 3 бронзові;
- Давид Лупін — 1 срібна, 2 бронзові;
- Ельвіра Деревінська — 1 срібна, 1 бронзова;
- Олександр Гарцев — 1 бронзова;
- Ксенія Цомпель — 1 бронзова.
Нагадаємо, з 22 по 30 липня у грузинському Тбілісі відбудеться чемпіонат світу з фехтування. Україну на змаганнях представлятимуть 24 спортсмени, які виступатимуть у всіх трьох видах зброї.
У складі цього року немає титулованої шаблістки з Миколаєва Ольги Харлан, однак вона долучилась до команди в ролі тренерки. До тренерського штабу також увійшла Лариса Павленко.
Останні новини про: Спорт