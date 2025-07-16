Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Аліна Полозюк. Фото: European Fencing Confederation

З 22 по 30 липня у грузинському Тбілісі відбудеться чемпіонат світу з фехтування. Україну на змаганнях представлятимуть 24 спортсмени, які виступатимуть у всіх трьох видах зброї.

У складі цього року немає титулованої шаблістки з Миколаєва Ольги Харлан, однак вона долучилась до команди в ролі тренерки. До тренерського штабу також увійшла Лариса Павленко.

Ольга Харлан. Фото: European Fencing Confederation Лариса Павленко. Фото: European Fencing Confederation

На доріжки вийдуть одразу четверо представників Миколаївської області: рапіристка Аліна Полозюк, шаблісти Юрій Цап, Олександра Бондар та Богдан Боговін.

Юрій Цап. Фото: European Fencing Confederation Богдан Боговін. Фото: European Fencing Confederation Олександра Бондар. Фото: European Fencing Confederation

Слід нагадати, що Аліна Полозюк наразі є однією з найкращих українок у своєму виді зброї — вона завершила сезон на 29-му місці у світовому рейтингу та вдруге поспіль увійшла до числа 32 найсильніших у світі.

Склад збірної України оприлюднила Національна федерація фехтування.

Жінки

Шабля: Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова

Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова Рапіра: Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова

Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Анна Максименко

Чоловіки

Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін

Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Богдан Пнівчук, Максим Гаравський

Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Богдан Пнівчук, Максим Гаравський Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман

Раніше миколаївська шаблістка, шестиразова призерка Олімпійських ігор та рекордсменка України за кількістю нагород Ольга Харлан заявляла, що не виступить на чемпіонаті світу з фехтування, який відбудеться в Тбілісі. Причиною вона назвала затримку з поверненням до повноцінних тренувань після Ігор у Парижі. Хоча вона наголосила, що готується повернутися на доріжку.

У Федерації з фехтування України зазначили, що її повноцінне повернення очікується на Кубку світу в Орані (Алжир) у листопаді 2025 року.

Водночас Ольга Харлан відреагувала на рішення Міжнародної федерації фехтування, яка допустила 40 нейтральних спортсменів з російським та білоруським громадянством до чемпіонату світу у Тбілісі. Вона наголосила, що деякі з допущених спортсменів є чинними військовими, зокрема офіцерами армії РФ. Спортсменка назвала такі дії «ляпасом кожному фехтувальнику».