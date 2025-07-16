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Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Аліна Полозюк. Фото: European Fencing ConfederationАліна Полозюк. Фото: European Fencing Confederation

З 22 по 30 липня у грузинському Тбілісі відбудеться чемпіонат світу з фехтування. Україну на змаганнях представлятимуть 24 спортсмени, які виступатимуть у всіх трьох видах зброї.

У складі цього року немає титулованої шаблістки з Миколаєва Ольги Харлан, однак вона долучилась до команди в ролі тренерки. До тренерського штабу також увійшла Лариса Павленко.

Ольга Харлан. Фото: European Fencing ConfederationОльга Харлан. Фото: European Fencing Confederation
Лариса Павленко. Фото: European Fencing ConfederationЛариса Павленко. Фото: European Fencing Confederation

На доріжки вийдуть одразу четверо представників Миколаївської області: рапіристка Аліна Полозюк, шаблісти Юрій Цап, Олександра Бондар та Богдан Боговін.

Юрій Цап. Фото: European Fencing ConfederationЮрій Цап. Фото: European Fencing Confederation
Богдан Боговін. Фото: European Fencing ConfederationБогдан Боговін. Фото: European Fencing Confederation
Олександра Бондар. Фото: European Fencing ConfederationОлександра Бондар. Фото: European Fencing Confederation

Слід нагадати, що Аліна Полозюк наразі є однією з найкращих українок у своєму виді зброї — вона завершила сезон на 29-му місці у світовому рейтингу та вдруге поспіль увійшла до числа 32 найсильніших у світі.

Склад збірної України оприлюднила Національна федерація фехтування.

Жінки

  • Шабля: Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова
  • Рапіра: Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова
  • Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Анна Максименко

Чоловіки

  • Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін
  • Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Богдан Пнівчук, Максим Гаравський
  • Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман

Раніше миколаївська шаблістка, шестиразова призерка Олімпійських ігор та рекордсменка України за кількістю нагород Ольга Харлан заявляла, що не виступить на чемпіонаті світу з фехтування, який відбудеться в Тбілісі. Причиною вона назвала затримку з поверненням до повноцінних тренувань після Ігор у Парижі. Хоча вона наголосила, що готується повернутися на доріжку.

У Федерації з фехтування України зазначили, що її повноцінне повернення очікується на Кубку світу в Орані (Алжир) у листопаді 2025 року.

Водночас Ольга Харлан відреагувала на рішення Міжнародної федерації фехтування, яка допустила 40 нейтральних спортсменів з російським та білоруським громадянством до чемпіонату світу у Тбілісі. Вона наголосила, що деякі з допущених спортсменів є чинними військовими, зокрема офіцерами армії РФ. Спортсменка назвала такі дії «ляпасом кожному фехтувальнику».

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