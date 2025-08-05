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Юні веслувальники з Миколаєва здобули 13 нагород на чемпіонаті України

Веслувальники з Миколаєва здобули 13 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаВеслувальники з Миколаєва здобули 13 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Юні миколаївські спортсмени стали переможцями та призерами чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат. 

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, змагання проходили з 29 липня по 3 серпня в Умані.

Серед найкращих результатів, друге місце Єгора Власенка у парі з Олександром Павленком у змаганні на байдарках-двійках на дистанції 500 метрів. Павленко також став бронзовим призером у каное-двійці на цій же дистанції разом з Дар'єю Комишник.

Веслувальники з Миколаєва здобули 13 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаВеслувальники з Миколаєва здобули 13 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада
Веслувальники з Миколаєва здобули 13 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаВеслувальники з Миколаєва здобули 13 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада
Веслувальники з Миколаєва здобули 13 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаВеслувальники з Миколаєва здобули 13 нагород на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени 2011–2012 років народження також вибороли нагороди. Денис Кисельов і Андрій Басін здобули золото у складі четвірки на дистанції 200 метрів, а також поповнили свій актив срібними та бронзовими медалями в двійках. У цій же переможній четвірці виступали Вікторія Денькович і Поліна Турок. Анастасія Кафтан посіла третє місце у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Юних спортсменів підготували тренери: Ольга Цомпель, Максим Дмитрієв, Сергій Левченко, Любов Денькович, Галина Затуливітер, Сергій Моторний та Олена Моторна.

Нагадаємо, спортсмени Миколаївської області вибороли 20 медалей на особистому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед дорослих.

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