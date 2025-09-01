Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою

Миколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВА

З 28 по 31 серпня у Бучі Київської області відбувся Кубок України з рукопашного бою серед дорослих, присвячений пам’яті загиблих співробітників Служби безпеки України. У змаганнях взяла участь і команда спортсменів з Миколаївщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учасники чемпіонату змагалися у чотирьох розділах: демонстрація техніки (ката), демонстрація техніки самозахисту (Self-defence), легкий контакт та повний контакт.

Миколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли перемоги на Кубку України з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВА

Представники Миколаївської області показали високий рівень підготовки та здобули низку нагород:

  • Марія Завражина — золото у ката без зброї (категорія до 65 кг).
  • Анастасія Ласицька — срібло у Self-defence (понад 65 кг) та бронза у легкому контакті (понад 75 кг).
  • Артем Васенков — золото у Self-defence (категорія до 70 кг).
  • Марія Міцкевич — дві золоті нагороди: у ката зі зброєю та Self-defence (категорія до 65 кг).

За успішні виступи Артему Васенкову та Марії Міцкевич присвоєно спортивне звання «Майстер спорту України».

«Вітаємо наших спортсменів та їхніх наставників! Дякуємо за гідне представлення Миколаївщини на всеукраїнському рівні», — йдеться у привітанні Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що з 22 по 26 серпня на Тилігульському лимані відбувся Чемпіонат України з вітрильного спорту в неолімпійських класах яхт.

