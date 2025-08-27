На Миколаївщині відбувся Чемпіонат України з вітрильного спорту

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

У Миколаївській області з 22 по 26 серпня на Тилігульському лимані пройшов Чемпіонат України з вітрильного спорту в неолімпійських класах яхт.

Про це повідомила ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»

Спортсмени з Миколаївщини здобули низку нагород:

Аліса Саннікова та Дарʼя Кубицька — чемпіонки України в класі «420»;

Андрій Віхтогрук та Олександр Хобер — бронзові призери в класі «420»;

Юрій Ромашкан — бронза в класі «ILCA 6»;

Всеволод Іванов — чемпіон України в класі «ULTRA M»;

Єгор Попач — срібний призер у класі «ILCA 7»;

Дмитро Павлов — срібний призер у класі «ULTRA M».

«Вітаємо наших спортсменів із блискучими результатами! Ви — сила, талант і гордість Миколаївщини», — пишуть організатори.

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Нагадаємо, що з 1 по 4 липня у Миколаєві проходив чемпіонат області з вітрильного спорту. Тоді вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» здобули сім призових місць.

Також у травні цього року, впродовж трьох днів 72 вітрильники з Миколаївської області та інших регіонів України змагалися за нагороди в популярних класах яхт. Організація регати відбулася за підтримки Федерації вітрильного спорту Миколаївської області.