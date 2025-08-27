Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    27 серпня, 2025

  • 22.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 27 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 22.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині відбувся Чемпіонат України з вітрильного спорту

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова

У Миколаївській області з 22 по 26 серпня на Тилігульському лимані пройшов Чемпіонат України з вітрильного спорту в неолімпійських класах яхт.

Про це повідомила ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»

Спортсмени з Миколаївщини здобули низку нагород:

  • Аліса Саннікова та Дарʼя Кубицька — чемпіонки України в класі «420»;
  • Андрій Віхтогрук та Олександр Хобер — бронзові призери в класі «420»;
  • Юрій Ромашкан — бронза в класі «ILCA 6»;
  • Всеволод Іванов — чемпіон України в класі «ULTRA M»;
  • Єгор Попач — срібний призер у класі «ILCA 7»;
  • Дмитро Павлов — срібний призер у класі «ULTRA M».

«Вітаємо наших спортсменів із блискучими результатами! Ви — сила, талант і гордість Миколаївщини», — пишуть організатори.

Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Чемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина СенніковаЧемпіонат України на Тилігульському лимані. Фото: Галина Сеннікова
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»
Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»Фото: ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «обласний яхт-клуб»

Нагадаємо, що з 1 по 4 липня у Миколаєві проходив чемпіонат області з вітрильного спорту. Тоді вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» здобули сім призових місць.

Також у травні цього року, впродовж трьох днів 72 вітрильники з Миколаївської області та інших регіонів України змагалися за нагороди в популярних класах яхт. Організація регати відбулася за підтримки Федерації вітрильного спорту Миколаївської області.

Останні новини про: Спорт

Тренер «Ніко-Баскет» Берестнєв отримав почесне звання від Президента
Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва
«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»
Реклама

Читайте також:

новини

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

Світлана Іванченко
новини

«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронців через обшуки в мерії Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Віцемер Коренєв їздив у двотижневе відрядження до румунської кондитерської «Солодощі та тортики», де «налагоджував зв’язки» для відбудови Миколаєва

Катерина Середа
новини

Сєнкевич пообіцяв вирішити питання з розбитою плиткою у басейні «Зорі»: «Будемо ремонтувати це все»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»
Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва
Тренер «Ніко-Баскет» Берестнєв отримав почесне звання від Президента

Росіяни били дронами та артилерією по Миколаївщині: є руйнування

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay