На Миколаївщині відбувся Чемпіонат України з вітрильного спорту
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:43, 27 серпня, 2025
-
У Миколаївській області з 22 по 26 серпня на Тилігульському лимані пройшов Чемпіонат України з вітрильного спорту в неолімпійських класах яхт.
Про це повідомила ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»
Спортсмени з Миколаївщини здобули низку нагород:
- Аліса Саннікова та Дарʼя Кубицька — чемпіонки України в класі «420»;
- Андрій Віхтогрук та Олександр Хобер — бронзові призери в класі «420»;
- Юрій Ромашкан — бронза в класі «ILCA 6»;
- Всеволод Іванов — чемпіон України в класі «ULTRA M»;
- Єгор Попач — срібний призер у класі «ILCA 7»;
- Дмитро Павлов — срібний призер у класі «ULTRA M».
«Вітаємо наших спортсменів із блискучими результатами! Ви — сила, талант і гордість Миколаївщини», — пишуть організатори.
Нагадаємо, що з 1 по 4 липня у Миколаєві проходив чемпіонат області з вітрильного спорту. Тоді вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» здобули сім призових місць.
Також у травні цього року, впродовж трьох днів 72 вітрильники з Миколаївської області та інших регіонів України змагалися за нагороди в популярних класах яхт. Організація регати відбулася за підтримки Федерації вітрильного спорту Миколаївської області.
