У Миколаєві відбувся чемпіонат області з вітрильного спорту

Чемпіонат Миколаївської області з вітрильного спорту. Фото: Управління спорту ММР

У Миколаєві з 1 по 4 липня відбувся чемпіонат області з вітрильного спорту. Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» здобули сім призових місць.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Переможцями та призерами стали:

Юрій Бойко (ILCA 4);

Віолетта Войцех (ILCA 4);

Вікторія Бойко (ILCA 4);

Євген Клєпцов (ULTRA M);

Артем Джумаєв (ULTRA M);

Вікторія Бойко (ILCA 6);

Віолетта Войцех (ILCA 6).

Підготували спортсменів Роман Муковнін, Вікторія Ковтуненко та Дмитро Балаклєєв.

Нагадаємо, що у травні цього року, впродовж трьох днів 72 вітрильники з Миколаївської області та інших регіонів України змагалися за нагороди в популярних класах яхт. Організація регати відбулася за підтримки Федерації вітрильного спорту Миколаївської області.