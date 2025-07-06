У Миколаєві відбувся чемпіонат області з вітрильного спорту
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- Марія Хаміцевич
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7:03, 06 липня, 2025
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У Миколаєві з 1 по 4 липня відбувся чемпіонат області з вітрильного спорту. Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» здобули сім призових місць.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Переможцями та призерами стали:
- Юрій Бойко (ILCA 4);
- Віолетта Войцех (ILCA 4);
- Вікторія Бойко (ILCA 4);
- Євген Клєпцов (ULTRA M);
- Артем Джумаєв (ULTRA M);
- Вікторія Бойко (ILCA 6);
- Віолетта Войцех (ILCA 6).
Підготували спортсменів Роман Муковнін, Вікторія Ковтуненко та Дмитро Балаклєєв.
Нагадаємо, що у травні цього року, впродовж трьох днів 72 вітрильники з Миколаївської області та інших регіонів України змагалися за нагороди в популярних класах яхт. Організація регати відбулася за підтримки Федерації вітрильного спорту Миколаївської області.
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