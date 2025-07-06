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У Миколаєві відбувся чемпіонат області з вітрильного спорту

Чемпіонат Миколаївської області з вітрильного спорту. Фото: Управління спорту ММРЧемпіонат Миколаївської області з вітрильного спорту. Фото: Управління спорту ММР

У Миколаєві з 1 по 4 липня відбувся чемпіонат області з вітрильного спорту. Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» здобули сім призових місць.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Переможцями та призерами стали:

  • Юрій Бойко (ILCA 4);
  • Віолетта Войцех (ILCA 4);
  • Вікторія Бойко (ILCA 4);
  • Євген Клєпцов (ULTRA M);
  • Артем Джумаєв (ULTRA M);
  • Вікторія Бойко (ILCA 6);
  • Віолетта Войцех (ILCA 6).

Підготували спортсменів Роман Муковнін, Вікторія Ковтуненко та Дмитро Балаклєєв.

Нагадаємо, що у травні цього року, впродовж трьох днів 72 вітрильники з Миколаївської області та інших регіонів України змагалися за нагороди в популярних класах яхт. Організація регати відбулася за підтримки Федерації вітрильного спорту Миколаївської області.

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