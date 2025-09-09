Миколаївський спортсмен виборов «бронзу» на етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський спортсмен виборов «бронзу» на третьому етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко, який пройшов 6–7 вересня у Касабланці.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

На турнірі всього змагалися 74 спортсмени з 18 країн світу. Саме Україну представляли 11 борців національної збірної, серед яких був і спортсмен із Миколаївської області — Олексій Яковчук. У ваговій категорії до 90 кг він здобув бронзову нагороду, принісши ще одну медаль до скарбнички команди.

Миколаївський спортсмен виборов «бронзу» на етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко. Фото: Миколаївська ОВА

Загалом українські спортсмени повернулися з етапу Світової серії з вісьмома нагородами: однією золотою, двома срібними та чотирма бронзовими медалями.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що миколаївець Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики