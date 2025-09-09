Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    9 вересня, 2025

  • 21.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївський спортсмен виборов «бронзу» на етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко

Миколаївський спортсмен виборов «бронзу» на етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський спортсмен виборов «бронзу» на етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський спортсмен виборов «бронзу» на третьому етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко, який пройшов 6–7 вересня у Касабланці.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

На турнірі всього змагалися 74 спортсмени з 18 країн світу. Саме Україну представляли 11 борців національної збірної, серед яких був і спортсмен із Миколаївської області — Олексій Яковчук. У ваговій категорії до 90 кг він здобув бронзову нагороду, принісши ще одну медаль до скарбнички команди.

Миколаївський спортсмен виборов «бронзу» на етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський спортсмен виборов «бронзу» на етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко. Фото: Миколаївська ОВА

Загалом українські спортсмени повернулися з етапу Світової серії з вісьмома нагородами: однією золотою, двома срібними та чотирма бронзовими медалями.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що миколаївець Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики

Останні новини про: Спорт

Миколаївські параспортсмени здобули золото на чемпіонаті світу з фехтування
Миколаївець Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики
Дзюдоїсти з Миколаєва вибороли нагороди на всеукраїнському турнірі «Кубок Чорного моря»
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Дзюдоїсти з Миколаєва вибороли нагороди на всеукраїнському турнірі «Кубок Чорного моря»
Миколаївець Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики
Миколаївські параспортсмени здобули золото на чемпіонаті світу з фехтування

Суд відсторонив від посади мера Баштанки Берегового

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

3 години тому

КП «Парки» категорично проти обрізки коренів дерев вздовж нового тротуару в Соляних

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay