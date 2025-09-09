Миколаївський спортсмен виборов «бронзу» на етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко
- Ірина Олехнович
20:22, 09 вересня, 2025
Миколаївський спортсмен виборов «бронзу» на третьому етапі Світової серії з пляжної боротьби в Марокко, який пройшов 6–7 вересня у Касабланці.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
На турнірі всього змагалися 74 спортсмени з 18 країн світу. Саме Україну представляли 11 борців національної збірної, серед яких був і спортсмен із Миколаївської області — Олексій Яковчук. У ваговій категорії до 90 кг він здобув бронзову нагороду, принісши ще одну медаль до скарбнички команди.
Загалом українські спортсмени повернулися з етапу Світової серії з вісьмома нагородами: однією золотою, двома срібними та чотирма бронзовими медалями.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що миколаївець Цвєтов представить Україну на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики
