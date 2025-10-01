Миколаївські спортсмени вибороли вісім нагород на Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою

Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени здобули вісім нагород на Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою в Києві.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Так з 27 по 29 вересня у Києві відбувся Всеукраїнський турнір з рукопашного бою, присвячений пам’яті загиблих Захисників України. У змаганнях взяли участь близько 500 спортсменів з різних регіонів держави, які змагалися у легкому та повному контакті.

Миколаївську область на турнірі представляли 17 спортсменів, і вісім із них повернулися додому з нагородами. Золото здобув Віктор Яковлєв. Срібні медалі вибороли Ольга Валкова та Тимур Кравченко. Бронзові нагороди ж отримали Артем Желтов, Данило Богушевський, Інга Захарова, Аріна Мельничак та Віталій Калиниченко.

