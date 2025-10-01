  • четвер

    2 жовтня, 2025

  • 8.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 8.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські спортсмени вибороли вісім нагород на Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою

Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени здобули вісім нагород на Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою в Києві.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Так з 27 по 29 вересня у Києві відбувся Всеукраїнський турнір з рукопашного бою, присвячений пам’яті загиблих Захисників України. У змаганнях взяли участь близько 500 спортсменів з різних регіонів держави, які змагалися у легкому та повному контакті.

Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі з рукопашного бою. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївську область на турнірі представляли 17 спортсменів, і вісім із них повернулися додому з нагородами. Золото здобув Віктор Яковлєв. Срібні медалі вибороли Ольга Валкова та Тимур Кравченко. Бронзові нагороди ж отримали Артем Желтов, Данило Богушевський, Інга Захарова, Аріна Мельничак та Віталій Калиниченко.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що рятувальник з Південноукраїнська став чемпіоном світу зі стронгмену серед аматорів.

Останні новини про: Спорт

Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2025
Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті
Рятувальник з Південноукраїнська став чемпіоном світу зі стронгмену серед аматорів
Реклама

Читайте також:

новини

Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни

Аліна Квітко
новини

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Даріна Мельничук
новини

Вільна економічна зона може створити податкову «діру» для Миколаївщини, — Кім

Аліна Квітко
новини

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину: роботи розраховують продовжити у 2026 році

Юлія Бойченко
новини

Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Рятувальник з Південноукраїнська став чемпіоном світу зі стронгмену серед аматорів
Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті
Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2025

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету

7 годин тому

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину

Юлія Бойченко

Головне сьогодні