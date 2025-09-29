Рятувальник з Південноукраїнська став чемпіоном світу зі стронгмену серед аматорів. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Рятувальник з Миколаївщини Руслан Данилюк виборов титул чемпіона світу зі стронгмену серед аматорів у ваговій категорії до 80 кг.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Руслан Данилюк, який служить у 25-й державній пожежно-рятувальній частині м. Південноукраїнськ, став найсильнішим у своїй категорії на змаганнях STRONG SPIRIT'S GAMES 2025, що стартували 26 вересня у Мадриді (Іспанія).

У межах заходу відбувся чемпіонат світу зі стронгмену серед чоловіків та жінок, де окремо змагалися аматори й професіонали. Саме в аматорському турнірі Руслан продемонстрував найкращі результати та здобув світове «золото».

