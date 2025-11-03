Каратисти з Миколаївщини вибороли друге місце на Кубку України

Миколаївські каратисти вибороли друге місце на Кубку України з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате в Миколаївській області

Збірна Миколаївщини виборола 39 нагород на Кубку України з кіокушин карате. Змагання пройшли 1 листопада у Дніпрі та зібрали понад 500 спортсменів із різних регіонів.

Як повідомили у Федерації кіокушин карате, Миколаївщину на турнірі представляла збірна команда у складі 50 спортсменів — вихованців Миколаївської обласної комплексної ДЮСШ, Миколаївської федерації карате, спортивного клубу «Сакура доджьо» та Первомайської міської федерації кіокушин карате.

Учасники боролися за 95 комплектів нагород, а почесним гостем турніру став генеральний секретар Міжнародної організації карате Kyokushinkaikan (IKO), японський майстер Кацухіто Горай, шихан 7 Дан.

За підсумками змагань миколаївська збірна зайняла командне місце та 17 золотих медалей.

Чемпіони, які вибороли «золото» у розділі «куміте»: Макогоненко Іван (Первомайська МФКК), Стефанко Олександр (МОККДЮСШ №1), Лопаткевич Іван (Первомайська МФКК), Валянський Ілля (Первомайська МФКК), Воротнюк Павло (МОККДЮСШ №1), Галімон Анна (МОККДЮСШ №1), Осташ Мілена (Первомайська МФКК), Валянський Ярослав (МОККДЮСШ №1), Мєлєга Анна (МОККДЮСШ №1), Смик Марина (МОККДЮСШ №1), Хатунцов Микола (Миколаївська ФКК), Павліщев Леонард (Миколаївська ФКК), Ельназаров Тахір (Сакура доджьо), Ельназарова Надія (Сакура доджьо), Калініченко Анастасія (Сакура доджьо), Руденко Павло (Сакура доджьо), Чмельова Софія (Сакура доджьо).

Срібними призерами стали: Байрамова Амалія, Мартиненко Роман, Майдаченко Ігнат, Яніцька Наталія, Гладь Олександр, Галенко Анастасія, Ткач Артем, Вовк Кирило, Павліщев Даніель, Іванов Кирило, Пулє Дмитро, Максименко Світлана, Максимова Анна.

Бронзові нагороди вибороли: Левченко Діана, Крівцова Яна, Квасницька Діана, Зубаль Віталій, Зубаль Михайло, Кузнєцова Аріна, Посимбайло Євген, Шаповалюк Артем.

Крім того, в розділ «ката», срібло у Артема Шаповалюка (Сакура доджьо), а бронза — Тахіра Ельназарова (Сакура доджьо).

Спортсмени готувалися під керівництвом Юрія та Анастасії Галімон, Володимира Гурова та Анатолія Яковенка.

Нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини здобули 42 нагороди на Відкритому Кубку Одеси з кіокушин карате серед дітей, юнаків, дівчат та юніорів, який відбувся 18 жовтня.