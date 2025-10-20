Юні каратисти Миколаївщини вибороли 42 медалі на Відкритому Кубку Одеси. Фото: Федерація кіокушин карате в Миколаївській області

Спортсмени з Миколаївщини здобули 42 нагороди на Відкритому Кубку Одеси з кіокушин карате серед дітей, юнаків, дівчат та юніорів, який відбувся 18 жовтня.

Як повідомили у Федерації кіокушин карате, область представляли вихованці Первомайської міської федерації, клубу «Сакура доджьо» з Очакова і Чорноморської громади, а також Миколаївської обласної комплексної ДЮСШ №1.

Юні каратисти Миколаївщини вибороли 42 медалі на Відкритому Кубку Одеси. Фото: Федерація кіокушин карате в Миколаївській області

Команда під керівництвом Юрія Галімона виборола 13 золотих медалей, що забезпечило їй ІІ місце в командному заліку, а сам тренер отримав звання «Кращий тренер» турніру. Спортсменів до змагань готували Юрій і Анастасія Галімони та Володимир Гуров.

Серед чемпіонів — Артем Ткач, Кирило Вовк, Роман Гуменюк, Марина Смик, Анна Мєлєга, Єгор Кругленко, Олександр Гладь (МОККДЮСШ №1), В’ячеслав Лопаткевич, Максим Петровський, Мілена Осташ, Анастасія Галенко (Первомайська МФКК), а також Яна Журова, Тахір Ельназаров, Анастасія Калініченко, Євген Посимбайло («Сакура доджьо»).

Крім цього, каратисти області здобули 17 срібних і 8 бронзових медалей.

Юні каратисти Миколаївщини вибороли 42 медалі на Відкритому Кубку Одеси. Фото: Федерація кіокушин карате в Миколаївській області

Нагадаємо, що спортсмени з Миколаївської області вибороли 11 нагород на чемпіонаті Європи з кіокушин карате ІКО-1, який проходив 24-25 травня у Варшаві, Польща.