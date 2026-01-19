«Ніко-Баскет» обіграв «Старий Луцьк» у матчі Суперліги
13:00, 19 січня, 2026
-
Баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» з Миколаєва переміг «Старий Луцьк» у виїзному матчі десятого туру регулярного чемпіонату Суперліги GGBET. Поєдинок у Луцьку завершився з рахунком 81:77.
Про це повідомили у Федерації баскетболу України.
З початку матчу «Ніко-Баскет» захопив лідерство. На початку другої чверті перевага миколаївської команди сягнула 21 очка. У другій половині матчу «Старий Луцьк» скоротив відставання і наприкінці гри зменшив різницю до двох очок.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Максим Сафонов («Ніко-Баскет»), який набрав 29 очок, здійснив 4 підбирання та віддав 3 результативні передачі. У ФБУ зазначили, що це його найкращий показник у поточному сезоні та повторення особистого рекорду результативності.
Перемога стала для «Ніко-Баскета» другою над «Старим Луцьком» у нинішньому сезоні. Тур команда з Миколаєва завершила з однією перемогою у двох матчах. «Старий Луцьк» програв обидві домашні гри туру.
Статистика гравців
«Ніко-Баскет»:
- Сафонов — 29 очок, 4 підбирання, 3 передачі;
- Грищук — 18 очок, 6 підбирань, 2 блок-шоти;
- Володін — 8 очок, 6 підбирань;
- Зайцев — 8 очок;
- Лихой — 7 очок, 8 підбирань;
- Гарбар — 5 очок;
- Лук’ян — 3 очки, 5 передач;
- Нєамцу — 3 очки.
«Старий Луцьк»:
- Андерсон — 20 очок;
- Рой — 19 очок;
- Мур — 10 очок, 3 передачі;
- Михайлов — 9 очок;
- Лесик — 7 очок, 7 підбирань;
- Товкач — 3 очки, 6 підбирань;
- Горобченко — 3 очки, 3 передачі;
- Дюпін — 4 очки, 4 підбирання;
- Ніколайчук — 2 очки.
Нагадаємо, у грудні «Харківські Соколи» переграли «Ніко-Баскет» у Черкасах із рахунком 82:65 у матчі регулярного чемпіонату Суперліги Favbet.
