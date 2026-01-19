«Ніко-Баскет» обіграв «Старий Луцьк» у матчі Суперліги

Команда «Ніко-Баскету» у Луцьку. Фото: БК «Ніко-Баскет»

Баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» з Миколаєва переміг «Старий Луцьк» у виїзному матчі десятого туру регулярного чемпіонату Суперліги GGBET. Поєдинок у Луцьку завершився з рахунком 81:77.

Про це повідомили у Федерації баскетболу України.

З початку матчу «Ніко-Баскет» захопив лідерство. На початку другої чверті перевага миколаївської команди сягнула 21 очка. У другій половині матчу «Старий Луцьк» скоротив відставання і наприкінці гри зменшив різницю до двох очок.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Максим Сафонов («Ніко-Баскет»), який набрав 29 очок, здійснив 4 підбирання та віддав 3 результативні передачі. У ФБУ зазначили, що це його найкращий показник у поточному сезоні та повторення особистого рекорду результативності.

Перемога стала для «Ніко-Баскета» другою над «Старим Луцьком» у нинішньому сезоні. Тур команда з Миколаєва завершила з однією перемогою у двох матчах. «Старий Луцьк» програв обидві домашні гри туру.

Команда «Ніко-Баскету» у Луцьку. Фото: БК «Ніко-Баскет»

Статистика гравців

«Ніко-Баскет»:

Сафонов — 29 очок, 4 підбирання, 3 передачі;

Грищук — 18 очок, 6 підбирань, 2 блок-шоти;

Володін — 8 очок, 6 підбирань;

Зайцев — 8 очок;

Лихой — 7 очок, 8 підбирань;

Гарбар — 5 очок;

Лук’ян — 3 очки, 5 передач;

Нєамцу — 3 очки.

«Старий Луцьк»:

Андерсон — 20 очок;

Рой — 19 очок;

Мур — 10 очок, 3 передачі;

Михайлов — 9 очок;

Лесик — 7 очок, 7 підбирань;

Товкач — 3 очки, 6 підбирань;

Горобченко — 3 очки, 3 передачі;

Дюпін — 4 очки, 4 підбирання;

Ніколайчук — 2 очки.

Нагадаємо, у грудні «Харківські Соколи» переграли «Ніко-Баскет» у Черкасах із рахунком 82:65 у матчі регулярного чемпіонату Суперліги Favbet.