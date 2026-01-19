Спортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби
З 16 по 18 січня у Києві відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Жменько MEMORIAL 2026». Змагання об’єднали найсильніших борців країни у вікових категоріях U-17 та U-20. Серед них виступили і спортсмени Миколаївщини, виборовши 6 нагород.
Як повідомляють в Миколаївській ОВА, за підсумками турніру спортсмени Миколаївської області вибороли шість медалей — три золоті та три бронзові.
Золоті нагороди здобули:
- Тимур Магеррамов (МОККДЮСШ №1),
- Денис Середін (МО ШВСМ / м. Південноукраїнськ),
- Владислав Величко (МО ШВСМ / м. Південноукраїнськ).
Бронзовими призерами стали:
- Кенан Мехдієв (МОККДЮСШ №1),
- Владислав Березін (МФКФК),
- Захар Нужин (МО ШВСМ / м. Південноукраїнськ).
