Спортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВА

З 16 по 18 січня у Києві відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Жменько MEMORIAL 2026». Змагання об’єднали найсильніших борців країни у вікових категоріях U-17 та U-20. Серед них виступили і спортсмени Миколаївщини, виборовши 6 нагород.

Як повідомляють в Миколаївській ОВА, за підсумками турніру спортсмени Миколаївської області вибороли шість медалей — три золоті та три бронзові.

Золоті нагороди здобули:

Тимур Магеррамов (МОККДЮСШ №1),

Денис Середін (МО ШВСМ / м. Південноукраїнськ),

Владислав Величко (МО ШВСМ / м. Південноукраїнськ).

Бронзовими призерами стали:

Кенан Мехдієв (МОККДЮСШ №1),

Владислав Березін (МФКФК),

Захар Нужин (МО ШВСМ / м. Південноукраїнськ).

