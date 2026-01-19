 Миколаївські спортсмени здобули 6 нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби

Спортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби

Спортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВА

З 16 по 18 січня у Києві відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Жменько MEMORIAL 2026». Змагання об’єднали найсильніших борців країни у вікових категоріях U-17 та U-20. Серед них виступили і спортсмени Миколаївщини, виборовши 6 нагород.

Як повідомляють в Миколаївській ОВА, за підсумками турніру спортсмени Миколаївської області вибороли шість медалей — три золоті та три бронзові.

Золоті нагороди здобули:

  • Тимур Магеррамов (МОККДЮСШ №1),
  • Денис Середін (МО ШВСМ / м. Південноукраїнськ),
  • Владислав Величко (МО ШВСМ / м. Південноукраїнськ).
Спортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВА
Спортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВАСпортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВА

Бронзовими призерами стали:

  • Кенан Мехдієв (МОККДЮСШ №1),
  • Владислав Березін (МФКФК),
  • Захар Нужин (МО ШВСМ / м. Південноукраїнськ).
Спортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВА
Спортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВАСпортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, раніше баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» з Миколаєва переміг «Старий Луцьк» у виїзному матчі десятого туру регулярного чемпіонату Суперліги GGBET.

