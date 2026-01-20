 Фехтувальники з Миколаєва вибороли золото на юніорському чемпіонаті України

Фехтувальники з Миколаєва вибороли золото на юніорському чемпіонаті України

Миколаївські фехтувальники. Фото: Федерація фехтування України, Вадим БайдаченкоМиколаївські фехтувальники на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування України, Вадим Байдаченко

У Києві 18 та 19 січня відбувся юніорський чемпіонат України з фехтування на шаблях. Змагання проходили на доріжках столичного клубу «Ля Флєш». У турнірі змагалися понад 60 спортсменів і спортсменок з Києва, Одеси, Миколаєва, Черкас, Олександрії, Рівного, Нетішина та Вишневого.

Про це повідомили у Федерації фехтування України.

Серед дівчат золоту нагороду здобула миколаївська шаблістка Вікторія Коротченко. Для спортсменки це третя поспіль і п’ята загалом перемога на юніорських чемпіонатах України.

У змаганнях серед юнаків переможцем став Даніїл Скороход (МОШВСМ — ЗСУ), який повернувся на найвищу сходинку п’єдесталу після дворічної перерви. На осінньому чемпіонаті він здобув срібну медаль. Третє місце посів ще один представник Миколаєва — Олександр Лях, який поступився у півфіналі з рахунком 11:15.

У командних змаганнях миколаївські фехтувальники Даніїл Скороход, Олександр Лях, Євген Олейников та Олексій Долгоаршинних здобули перемогу над командою Києва. Після перших трьох боїв фіналу миколаївці поступалися з рахунком 10:15, однак зуміли перехопити ініціативу й завершили зустріч перемогою — 45:40.

Миколаївські фехтувальники на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування України, Вадим БайдаченкоМиколаївські фехтувальники на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування України, Вадим Байдаченко
Миколаївські фехтувальники на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування України, Вадим БайдаченкоМиколаївські фехтувальники на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування України, Вадим Байдаченко
Миколаївські фехтувальники на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування України, Вадим БайдаченкоМиколаївські фехтувальники на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування України, Вадим Байдаченко

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Всеукраїнських змагання найсильніших фехтувальників і фехтувальниць на рапірах серед юніорів та юніорок, які відбулись у Києві 8 січня.

