Миколаївець Середа став найкращим стрибуном у воду 2025 року за версією European Aquatics

Олексій Середа, фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Українського спортсмена з Миколаєва Олексія Середу визнали найкращим стрибуном у воду 2025 року за версією European Aquatics — керівної організації водних видів спорту в Європі.

Про це повідомили у «Суспільне Спорт».

Упродовж 2025 року Середа показав найвищі результати на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Анталії він здобув три золоті медалі: в особистих стрибках з 10-метрової вишки, у синхронних стрибках разом із Марком Гриценком, а також у змішаних командних змаганнях.

Крім того, українець був за крок від першого в кар’єрі золота чемпіонату світу. У фіналі стрибків з 10-метрової вишки Середа став найкращим серед європейців і поступився лише австралійцю Кассіелю Руссо.

У голосуванні European Aquatics Олексій Середа отримав 33,23% голосів і впевнено посів перше місце. Минулого року він також був серед номінантів, однак тоді поступився британцю Тому Дейлі — віцечемпіону Олімпійських ігор 2024 року в синхронних стрибках.

У боротьбі за перемогу Олексій Середа випередив поляка Анджея Ржешутека — чемпіона Європи 2025 року зі стрибків з 3-метрового трампліна, який набрав 25,05% голосів.

У сезоні-2025 миколаївський спортсмен також поповнив медальну скарбницю збірної України трьома нагородами Кубка світу. У суперфіналі серії в Пекіні він виборов срібну медаль у командному турнірі та бронзу в синхронних стрибках разом із Марком Гриценком.

Найкращим особистим результатом Олексія Середи на Кубку світу-2025 стала бронзова медаль етапу в канадському Віндзорі.

У сезоні-2026 головним міжнародним стартом для Олексія Середи стане чемпіонат Європи, який відбудеться в Парижі з 31 липня до 16 серпня. Серія Кубка світу розпочнеться 26 лютого етапом у Монреалі.

Нагадаємо, Олексій Середа з Миколаєва увійшов до п’ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду світу у 2025 році.