Молодь Миколаївщини очолила всеукраїнський рейтинг зі спортивного туризму
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:19, 21 січня, 2026
-
Миколаївська область очолила всеукраїнський рейтинг найсильніших спортсменів у номінації «Пішохідний туризм» Федерації спортивного туризму України за підсумками 2025 року.
Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що рейтинг формували на основі результатів спортсменів-туристів як в особистих, так і в командних змаганнях. Уперше цього року підсумки підводили не лише серед дорослих спортсменів, а й серед юніорів 2008–2010 років народження.
У цій категорії одразу п’ятеро представниць Миколаївщини увійшли до першої десятки рейтингу:
- 1 місце — Єлизавета Бабенко
- 2 місце — Валерія Соловйова
- 3 місце — Анастасія Годя
- 4 місце — Софія Шмиговська
- 10 місце — Ася Гулордава
Серед хлопців-юніорів найкращий результат з представників Миколаївської області показав Денис Яценко, який посів 11 місце з 65 учасників.
Високі результати продемонстрували й дорослі спортсмени-туристи регіону. У загальному рейтингу серед 132 учасників Ігор Носков посів 4 місце, Дмитро Пугачевський — 10, Андрій Яланський — 12.
