Молодь Миколаївщини очолила всеукраїнський рейтинг зі спортивного туризму

Миколаївська область очолила всеукраїнський рейтинг найсильніших спортсменів у номінації «Пішохідний туризм» Федерації спортивного туризму України за підсумками 2025 року.

Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що рейтинг формували на основі результатів спортсменів-туристів як в особистих, так і в командних змаганнях. Уперше цього року підсумки підводили не лише серед дорослих спортсменів, а й серед юніорів 2008–2010 років народження.

У цій категорії одразу п’ятеро представниць Миколаївщини увійшли до першої десятки рейтингу:

1 місце — Єлизавета Бабенко

2 місце — Валерія Соловйова

3 місце — Анастасія Годя

4 місце — Софія Шмиговська

10 місце — Ася Гулордава

Серед хлопців-юніорів найкращий результат з представників Миколаївської області показав Денис Яценко, який посів 11 місце з 65 учасників.

Високі результати продемонстрували й дорослі спортсмени-туристи регіону. У загальному рейтингу серед 132 учасників Ігор Носков посів 4 місце, Дмитро Пугачевський — 10, Андрій Яланський — 12.

