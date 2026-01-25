Одеська спорстменка Світоліна вдруге обіграла росіянку і вийшла у чвертьфінал Australian Open
19:13, 25 січня, 2026
Одеська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2026, обігравши росіянку Мірру Андрєєву у матчі 1/8 фіналу.
Про це повідомили в «Суспільне спорт».
Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини й завершився перемогою українки з рахунком 6:2, 6:4. Це була друга зустріч суперниць у кар’єрі — таким чином Світоліна зрівняла рахунок у їхньому очному протистоянні (1:1).
Elina Svitolina, you are an AO quarterfinalist again 😍— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026
Straight sets domination on RLA, winning 6-2 6-4!@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/IZyFTyCMsW
Для 31-річної одеситки цей вихід до чвертьфіналу став уже четвертим на Australian Open. Раніше їй вдавалося дістатися цієї стадії у 2018, 2019 та 2025 роках, що є повторенням її особистого рекорду на турнірі в Мельбурні. Загалом же це буде 14-й чвертьфінал Еліни на турнірах серії Grand Slam.
У наступному раунді Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу — американки Коко Гофф.
Нагадаємо також, що миколаївець Олексій Середа був визнаний найкращим стрибуном у воду 2025 року за версією European Aquatics.
