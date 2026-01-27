 Світоліна впевнено обіграла Коко Гофф і вперше вийшла до півфіналу Australian Open

  • вівторок

    27 січня, 2026

  • -0.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -0.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Світоліна розгромила третю ракетку світу і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open

Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open. Ілюстративне фото: Associated PressСвітоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open. Ілюстративне фото: Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна переконливо перемогла третю ракетку світу, американку Коко Гофф, та вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу Australian Open.

Матч тривав лише 59 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2 на користь української тенісистки, повідомляє видання «Чемпіон».

Початок поєдинку був нервовим для обох спортсменок — перші три гейми завершилися брейками, після чого Світоліна повела 2:1. Далі українка за рахунок досвіду швидко взяла гру під контроль і методично наростила перевагу, не залишивши суперниці шансів у першому сеті — 6:1. Коко Гофф не змогла виграти жодного гейму на власній подачі та завершила партію подвійною помилкою.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У другому сеті сценарій не змінився: Світоліна одразу повела 3:0 і впевнено довела матч до перемоги. Для лідерки українського тенісу це став перший півфінал Australian Open у кар’єрі.

За матч Еліна виконала 4 ейси, не допустила жодної подвійної помилки та зробила 6 брейків. Гофф, своєю чергою, не подала жодного ейса, п’ять разів помилилася на подачі й реалізувала лише один брейк.

Це була четверта очна зустріч тенісисток — рахунок у протистоянні зрівнявся 2:2. Загалом Світоліна провела 58 матчів проти тенісисток із топ-5 світового рейтингу, здобувши 24 перемоги, з них чотири — на турнірах Grand Slam.

Для Світоліної це 14-й чвертьфінал на турнірах Grand Slam і четвертий вихід у півфінал. Раніше на Australian Open вона тричі зупинялася саме на стадії чвертьфіналу — у 2018, 2019 та 2025 роках.

З початку 2026 року Еліна не зазнала жодної поразки, здобувши 10 перемог поспіль, а вже з наступного тижня вперше з жовтня 2021 року повернеться до топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2026, обігравши росіянку Мірру Андрєєву у матчі 1/8 фіналу.

Останні новини про: Спорт

Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн
Одеська спорстменка Світоліна вдруге обіграла росіянку і вийшла у чвертьфінал Australian Open
«Замовні гучні заголовки про обшуки», — начальниця спорту Миколаєва звинуватила медіа у поширенні чуток, але підтвердила, що у правоохоронців є до неї питання
Реклама
Читайте також:
новини
Через ожеледицю у Миколаєві до травмпункту ЛШМД звернулися майже 50 людей, кількість постраждалих зростає

Даріна Мельничук
новини
Пологовий будинок №3 у Миколаєві недоотримує фінансування через падіння народжуваності

Альона Коханчук
новини
«Якщо є така потреба», — Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах Миколаєва можуть видавати посвідчення водія

Анна Гакман
новини
Агровиробництво на Миколаївщині просіло: мінус майже 14% за рік

Світлана Іванченко
новини
За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

«Замовні гучні заголовки про обшуки», — начальниця спорту Миколаєва звинуватила медіа у поширенні чуток, але підтвердила, що у правоохоронців є до неї питання
Одеська спорстменка Світоліна вдруге обіграла росіянку і вийшла у чвертьфінал Australian Open
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

У Миколаєві планують перерозподілити ₴824 млн субвенцій

За керівника миколаївського КП, де розслідують корупцію у справі світлофорів, внесли ₴1,3 млн застави

3 години тому

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня

СУСПІЛЬСТВО

Світлана Іванченко

Головне сьогодні