Світоліна розгромила третю ракетку світу і вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open

Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Australian Open. Ілюстративне фото: Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна переконливо перемогла третю ракетку світу, американку Коко Гофф, та вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу Australian Open.

Матч тривав лише 59 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2 на користь української тенісистки, повідомляє видання «Чемпіон».

Початок поєдинку був нервовим для обох спортсменок — перші три гейми завершилися брейками, після чого Світоліна повела 2:1. Далі українка за рахунок досвіду швидко взяла гру під контроль і методично наростила перевагу, не залишивши суперниці шансів у першому сеті — 6:1. Коко Гофф не змогла виграти жодного гейму на власній подачі та завершила партію подвійною помилкою.

У другому сеті сценарій не змінився: Світоліна одразу повела 3:0 і впевнено довела матч до перемоги. Для лідерки українського тенісу це став перший півфінал Australian Open у кар’єрі.

За матч Еліна виконала 4 ейси, не допустила жодної подвійної помилки та зробила 6 брейків. Гофф, своєю чергою, не подала жодного ейса, п’ять разів помилилася на подачі й реалізувала лише один брейк.

Це була четверта очна зустріч тенісисток — рахунок у протистоянні зрівнявся 2:2. Загалом Світоліна провела 58 матчів проти тенісисток із топ-5 світового рейтингу, здобувши 24 перемоги, з них чотири — на турнірах Grand Slam.

Для Світоліної це 14-й чвертьфінал на турнірах Grand Slam і четвертий вихід у півфінал. Раніше на Australian Open вона тричі зупинялася саме на стадії чвертьфіналу — у 2018, 2019 та 2025 роках.

З початку 2026 року Еліна не зазнала жодної поразки, здобувши 10 перемог поспіль, а вже з наступного тижня вперше з жовтня 2021 року повернеться до топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2026, обігравши росіянку Мірру Андрєєву у матчі 1/8 фіналу.