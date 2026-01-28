Укрпошта випустила набір «Дух і сила України» до Олімпіади 2026

Олімпіада 2026: Укрпошта випустила марки, присвячені українським спортсменам. Фото: Укрпошта

«Укрпошта» створила спеціальний набір марок «Дух і сила України. Milano Cortina 2026», щоб підтримати національну збірну України на зимових Олімпійських іграх.

На марках відображено чотири зимові дисципліни: фігурне катання, санний спорт, фристайл та біатлон. Головна ідея — об’єднати спортсмени спільним характером та вірою в перемогу.

Дизайн набору розробив український художник Володимир Таран. Як зазначає компанія, Олімпійські ігри — це не лише змагання, а й символ гідності.

Олімпіада 2026: Укрпошта випустила марки, присвячені українським спортсменам. Фото: Укрпошта

«Олімпійські ігри — це не лише змагання найкращих атлетів світу, а й символ гідності, сили духу та віри в майбутнє. Це мить, коли особисті мрії спортсменів стають частиною історії держави, а кожен старт — відповідальністю перед країною», — йдеться у повідомленні.

До набору увійшли поштовий блок, конверт «Перший день» та 4 картки. Тираж — понад 55 тисяч примірників, вартість набору — 176 гривень.

Раніше «Укрпошта» спільно з реабілітаційним центром Superhumans презентували благодійний поштовий набір «Країна Суперлюдей», кошти з якого спрямують на підтримку українських захисників.