Укрпошта випустила набір «Дух і сила України» до Олімпіади 2026
- Світлана Іванченко
19:42, 28 січня, 2026
«Укрпошта» створила спеціальний набір марок «Дух і сила України. Milano Cortina 2026», щоб підтримати національну збірну України на зимових Олімпійських іграх.
На марках відображено чотири зимові дисципліни: фігурне катання, санний спорт, фристайл та біатлон. Головна ідея — об’єднати спортсмени спільним характером та вірою в перемогу.
Дизайн набору розробив український художник Володимир Таран. Як зазначає компанія, Олімпійські ігри — це не лише змагання, а й символ гідності.
«Олімпійські ігри — це не лише змагання найкращих атлетів світу, а й символ гідності, сили духу та віри в майбутнє. Це мить, коли особисті мрії спортсменів стають частиною історії держави, а кожен старт — відповідальністю перед країною», — йдеться у повідомленні.
До набору увійшли поштовий блок, конверт «Перший день» та 4 картки. Тираж — понад 55 тисяч примірників, вартість набору — 176 гривень.
Раніше «Укрпошта» спільно з реабілітаційним центром Superhumans презентували благодійний поштовий набір «Країна Суперлюдей», кошти з якого спрямують на підтримку українських захисників.
