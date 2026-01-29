Поразка в півфіналі: Світоліна завершила виступи на чемпіонаті Австралії

Світоліна завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії. Ілюстративне фото: Getty images

Тенісистка з Одеси Еліна Світоліна завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії 2026 року. У півфінальному матчі українка поступилася білоруській спортсменці Аріні Сабалєнко, яка виступає в «нейтральному» статусі.

Як повідомляє sport.ua, поєдинок завершився перемогою Сабалєнко у двох сетах — 6:2, 6:3. Зустріч тривала 1 годину 17 хвилин. Світоліна виконала дві подачі навиліт, зробила 12 віннерів, реалізувала один із чотирьох брейк-пойнтів і відіграла три з семи брейків, водночас допустивши 17 невимушених помилок.

Для Світоліної цей Australian Open став особливим: вона вперше у кар’єрі дійшла до півфіналу турніру в Мельбурні та вчетверте зіграла на цій стадії змагань серії Grand Slam, борючись за свій дебютний фінал на «шлемах». Загалом на Australian Open українка здобула 34 перемоги.

Матч проти Сабалєнко став сьомим очним протистоянням тенісисток — рахунок у їхніх зустрічах наразі 6:1 на користь «нейтральної» спортсменки.

У фіналі Australian Open Аріна Сабалєнко зіграє з переможницею пари Єлєна Рибакіна — Джессіка Пегула.

Раніше Еліна Світоліна переконливо перемогла третю ракетку світу, американку Коко Гофф, та вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу Australian Open.