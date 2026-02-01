 Миколаївські рапіристи триумфують на чемпіонаті України

Клуб

Миколаївські рапіристи здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України

Миколаївські рапіристи здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування України

Миколаївські спортсмени здобули медалі в індивідуальному та командному заліках юніорського чемпіонату України з фехтування на рапірах.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України

В індивідуальному заліку Артем Коржовой‑Лернер здобув «срібло», а Мілана Степовик – «бронзу».

У командному заліку хлопці з Миколаєва – Артем Коржовий‑Лернер, Микита Асташов, Богдан Завальний та Гліб Семенов – повернулися на найвищу сходинку п’єдесталу. У фінальному поєдинку вони перемогли львів’ян із рахунком 45:38.

Командний турнір серед дівчат також завершився для миколаївок успішно: Дар’я Гусаренко, Кіра Пронь, Мілана Степовик та Поліна Чуприна посіли друге місце, поступившись киянкам – 32:45.

Миколаївські рапіристи здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування УкраїниМиколаївські рапіристи здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування України
Миколаївські рапіристи здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування УкраїниМиколаївські рапіристи здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України. Фото: Федерація фехтування України

Нагадаємо, що 9 по 11 січня у різних країнах світу проходитимуть міжнародні змагання з фехтування. Спортсмени Миколаєва візьмуть участь у складі національної збірної України.

