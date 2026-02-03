Світоліна знову увійшла до 10 найкращих тенісисток світу

Еліна Світоліна вперше за п’ять років повернулася до топ-10 рейтингу WTA. Ілюстративне фото: Getty images

Тенісистка з Одеси Еліна Світоліна знову увійшла до десятки найкращих тенісисток світу.

Про це свідчить оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA), опублікований 2 лютого 2026 року.

Повернення до топ-10 стало можливим завдяки успішному виступу Світоліної на Australian Open, де вона показала найкращий результат у кар’єрі на цьому турнірі — дійшла до півфіналу. У боротьбі за фінал українка поступилася «нейтральній» Аріні Сабалєнці у двох сетах. За вихід до півфіналу Світоліна отримала 349 рейтингових очок, що й дозволило їй піднятися до десятки лідерок світового рейтингу.

Востаннє Еліна перебувала у топ-10 ще в жовтні 2021 року. До того вона безперервно входила до десятки найсильніших тенісисток світу протягом чотирьох років, а у 2017–2019 роках тричі підіймалася до топ-3 рейтингу WTA.

Повернення Світоліної до еліти світового тенісу є особливо символічним з огляду на паузу в кар’єрі у 2022–2023 роках, пов’язану з вагітністю та народженням дитини. Свій перший матч після повернення у квітні 2023 року вона провела, перебуваючи лише на 1344-й позиції світового рейтингу.

Серед інших українок в оновленому рейтингу WTA Марта Костюк опустилася на три сходинки й тепер посідає 23-тє місце, а Даяна Ястремська втратила одразу 15 позицій — до 43-ї. Водночас покращили свої позиції Олександра Олійникова (91-ша, +1), Юлія Стародубцева (102-га, +8) та Ангеліна Калініна, яка піднялася на 12 сходинок і стала 167-ю.

Найбільше падіння серед тенісисток топ-50 продемонструвала саме Ястремська, тоді як найбільший прогрес показала американка Пейтон Стернс, яка завдяки виходу до третього кола Australian Open піднялася на 18 позицій і замкнула топ-50.

У верхівці рейтингу продовжує лідирувати «нейтральна» Аріна Сабалєнка. Попри відсутність титулу на Australian Open, вона збільшила відрив від Іги Швьонтек. Єлєна Рибакіна після перемоги на турнірі піднялася на третє місце, тоді як Коко Гофф опустилася з третьої на п’яту позицію. Белінда Бенчич піднялася на дев’яте місце, а Медісон Кіз залишила топ-10.

Топ-10 рейтингу WTA після Australian Open-2026:

Аріна Сабалєнка — 10990 очок



Іга Швьонтек (Польща) — 7978



Єлєна Рибакіна (Казахстан) — 7610



Аманда Анісімова (США) — 6680



Коко Гофф (США) — 6423



Джессіка Пегула (США) — 6103



Мірра Андрєєва — 4731



Жасмін Паоліні (Італія) — 4267



Белінда Бенчич (Швейцарія) — 3342



Еліна Світоліна (Україна) — 3205

Нагадаємо, що Еліна Світоліна завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії 2026 року. У півфінальному матчі українка поступилася білоруській спортсменці Аріні Сабалєнко, яка виступає в «нейтральному» статусі.