 У Миколаєві відбувся спортивний фестиваль «Just Do It»

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Головна Новини Спорт 21:49, 01 вересня, 2026

У Миколаєві відбувся спортивний фестиваль «Just Do It»

У Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрадаУ Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрада

У Миколаєві 28 серпня відбувся спортивний фестиваль «Just Do It», присвячений здоровому способу життя.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

У заході взяли участь вихованці п’яти дитячо-юнацьких спортивних шкіл Центрального району міста. Свої програми та показові виступи презентували представники СДЮСШОР з велоспорту, МСДЮСШОР з фехтування, СДЮСШОР «Миколаїв» з футболу, СДЮСШОР з веслувальних видів спорту, а також КДЮСШ «Атлант».

Головною метою заходу стала популяризація фізичної культури та активного відпочинку серед юнацтва.

У Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрадаУ Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрада
У Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрадаУ Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрада

Під час фестивалю вихованці закладів разом із тренерами продемонстрували спортивну підготовку в різних дисциплінах.

Нагадаємо, у серпні 2026 року українська паравеслувальниця Анна Шеремет здобула золоту медаль у змаганнях одиначок класу PR1 на чемпіонаті світу з академічного веслування. Ця перемога стала першою нагородою найвищого ґатунку для національної збірної на цьому турнірі.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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