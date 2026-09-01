У Миколаєві відбувся спортивний фестиваль «Just Do It»

У Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрада

У Миколаєві 28 серпня відбувся спортивний фестиваль «Just Do It», присвячений здоровому способу життя.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

У заході взяли участь вихованці п’яти дитячо-юнацьких спортивних шкіл Центрального району міста. Свої програми та показові виступи презентували представники СДЮСШОР з велоспорту, МСДЮСШОР з фехтування, СДЮСШОР «Миколаїв» з футболу, СДЮСШОР з веслувальних видів спорту, а також КДЮСШ «Атлант».

Головною метою заходу стала популяризація фізичної культури та активного відпочинку серед юнацтва.

У Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрада У Миколаєві пройшов спортивний фестиваль. Фото міськрада

Під час фестивалю вихованці закладів разом із тренерами продемонстрували спортивну підготовку в різних дисциплінах.

Нагадаємо, у серпні 2026 року українська паравеслувальниця Анна Шеремет здобула золоту медаль у змаганнях одиначок класу PR1 на чемпіонаті світу з академічного веслування. Ця перемога стала першою нагородою найвищого ґатунку для національної збірної на цьому турнірі.