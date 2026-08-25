Налогоплательщики Николаевской области уплатили в госбюджет более ₴2 млрд военного сбора
-
- Кристина ЛеоноваКорреспондент
-
-
За семь месяцев 2026 года налогоплательщики Николаевской области уплатили в государственный бюджет 2,1 миллиарда гривен военного сбора.
Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, это на 28,6%, или на 466,7 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Отмечается, что удельный вес военного сбора в общих поступлениях в госбюджет составляет 20%.
Напомним, что за первое полугодие 2026 года в государственный бюджет поступило почти 1,7 миллиарда гривен военного сбора.
Последние новости про: Бизнес и экономика
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести