 Налогоплательщики Николаевской области уплатили в госбюджет более ₴2 млрд военного сбора

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Главная Новости Экономика 19:09, 25 августа, 2026

Налогоплательщики Николаевской области уплатили в госбюджет более ₴2 млрд военного сбора

За сім місяців Миколаївщина перерахувала понад ₴2 млрд військового збору. Ілюстративне фото: НикВестиЗа семь месяцев Николаевская область перечислила более ₴2 млрд военного сбора. Иллюстративное фото: НикВести

За семь месяцев 2026 года налогоплательщики Николаевской области уплатили в государственный бюджет 2,1 миллиарда гривен военного сбора.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, это на 28,6%, или на 466,7 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Отмечается, что удельный вес военного сбора в общих поступлениях в госбюджет составляет 20%.

Напомним, что за первое полугодие 2026 года в государственный бюджет поступило почти 1,7 миллиарда гривен военного сбора.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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