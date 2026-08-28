Зерна стало больше, молока — меньше: что происходит в сельском хозяйстве Николаевской области

Рынок в Николаеве. Фото: НикВести

В Николаевской области к началу августа этого года собрали 2,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные областного управления статистики, пишет «НикВести».

В среднем с одного гектара аграрии собирали 40,4 центнера зерна. Урожайность за год выросла более чем на 29%.

Данные АПК Николаевской области по состоянию на 1 августа 2026 года. Инфографика: Управление статистики в Николаевской области

Также увеличился урожай рапса и ярового рапса. Их собрали 347,8 тысяч тонн — на 32,4% больше, чем в прошлом году. Урожайность выросла на 23% и составила 24,1 центнера с гектара.

Овощей собрали 45 тысяч тонн — на 7,2% больше, чем в прошлом году. А вот картофеля получили чуть меньше — 43,3 тысячи тонн, что на 2,4% ниже прошлогоднего показателя.

В целом за январь–июль сельскохозяйственное производство в области выросло на 27,2%. Наибольший рост пришелся на растениеводство — его объемы увеличились на 31,3%.

В животноводстве показатели снизились. За семь месяцев производство сократилось на 7,4%. Молока было получено 108,7 тысяч тонн — на 6,3% меньше, чем в прошлом году. Объем реализованных на убой животных в живом весе составил 11,9 тысяч тонн — на 3,3% меньше, чем в прошлом году.

Данные АПК Николаевской области по состоянию на 1 августа 2026 года. Инфографика: Управление статистики в Николаевской области

В то же время производство яиц выросло на 2,8%. За семь месяцев в области было произведено 88,8 миллионов штук.

Предприятия продавали зерновые в среднем по 8,7 тысяч гривен за тонну, масличные семена — по 24,3 тысяч гривен, картофель — по 10,3 тысяч гривен, а овощи — по 6,7 тысяч гривен за тонну.

Напомним, что на Николаевскую область приходится около 3–4% общеукраинского производства зерновых и около 7% подсолнечника.