Предприниматели-упрощенцы в Николаевской области, перечислили более ₴800 млн единого налога в местные бюджеты
-
- Кристина ЛеоноваКорреспондент
-
-
Предприниматели Николаевской области, работающие по упрощенной системе налогообложения, в течение января–июля 2026 года уплатили в местные бюджеты 800,9 миллиона гривен единого налога.
Как сообщили в областном управлении, поступления от предпринимателей-упрощенцев, выросли на 95,1 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что полученные средства направляются на финансирование нужд территориальных громад, поддержку социального развития региона и улучшение инфраструктуры Николаевской области.
Ранее сообщалось, что в январе-июле 2026 года владельцы автомобилей уплатили в местные бюджеты Николаевской области 2,8 миллиона гривен транспортного налога.
Последние новости про: Бизнес и экономика
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести