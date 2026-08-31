Предприниматели-упрощенцы в Николаевской области, перечислили более ₴800 млн единого налога в местные бюджеты

Предприниматели Николаевской области уплатили более ₴800 млн единого налога в 2026 году. Иллюстративное фото: НикВести

Предприниматели Николаевской области, работающие по упрощенной системе налогообложения, в течение января–июля 2026 года уплатили в местные бюджеты 800,9 миллиона гривен единого налога.

Как сообщили в областном управлении, поступления от предпринимателей-упрощенцев, выросли на 95,1 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что полученные средства направляются на финансирование нужд территориальных громад, поддержку социального развития региона и улучшение инфраструктуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в январе-июле 2026 года владельцы автомобилей уплатили в местные бюджеты Николаевской области 2,8 миллиона гривен транспортного налога.