 Предприниматели-упрощенцы в Николаевской области, перечислили более ₴800 млн единого налога в местные бюджеты

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Главная Новости Экономика 23:14, 31 августа, 2026

Предприниматели-упрощенцы в Николаевской области, перечислили более ₴800 млн единого налога в местные бюджеты

Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴800 млн єдиного податку у 2026 році. Ілюстративне фото: НикВестиПредприниматели Николаевской области уплатили более ₴800 млн единого налога в 2026 году. Иллюстративное фото: НикВести

Предприниматели Николаевской области, работающие по упрощенной системе налогообложения, в течение января–июля 2026 года уплатили в местные бюджеты 800,9 миллиона гривен единого налога.

Как сообщили в областном управлении, поступления от предпринимателей-упрощенцев, выросли на 95,1 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что полученные средства направляются на финансирование нужд территориальных громад, поддержку социального развития региона и улучшение инфраструктуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в январе-июле 2026 года владельцы автомобилей уплатили в местные бюджеты Николаевской области 2,8 миллиона гривен транспортного налога.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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