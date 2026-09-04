Местные бюджеты Николаевской области получили более ₴29 млн от лицензий на продажу алкоголя, табака и топлива
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В январе–августе этого года местные бюджеты Николаевской области получили 29,4 миллиона гривен в виде платы за лицензии на алкоголь, табак, жидкости для электронных сигарет и топливо. Это на 4,7 миллиона гривен, или 18,9%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.
За восемь месяцев налогоплательщики области получили 1710 лицензий на оптовую и розничную торговлю алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для электронных сигарет и топливом, а также на хранение топлива.
Больше всего лицензий — 1350 — касалось розничной торговли алкоголем, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет. Еще 317 лицензий было выдано на хранение топлива, 31 — на розничную торговлю топливом, 11 — на оптовую торговлю топливом и одну — на оптовую торговлю алкоголем, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет.
В то же время из-за нарушений налогового законодательства за этот период аннулировали 1524 лицензии.
Напомним, что в январе-июле 2026 года в местные бюджеты Николаевской области было перечислено 26,6 миллиона гривен за лицензии на торговлю алкоголем, сигаретами, жидкостями для электронных сигарет и топливом.
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