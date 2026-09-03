Бизнесу Николаевской области вернули более ₴640 млн НДС

Предприятиям Николаевской области возместили более ₴641 млн НДС. Иллюстративное фото: НикВести

В январе–августе 2026 года предприятиям Николаевской области из государственного бюджета вернули 641,2 миллиона гривен налога на добавленную стоимость. Еще трем юридическим лицам возместили 615,9 тысячи гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области.

За восемь месяцев 54 налогоплательщика области подали заявления на бюджетное возмещение НДС на общую сумму 680,1 миллиона гривен. Среди них — 51 юридическое и три физических лица.

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По состоянию на 1 сентября бизнесу области еще не вернули 189,1 миллиона гривен НДС по заявлениям, поданным также в предыдущие периоды.

В ГНС отметили, что бюджетное возмещение осуществляется через электронную систему. Получить средства в установленные законом сроки плательщик может при условии правильного ведения налоговой отчетности и отсутствия рискованных операций.

Возврат НДС позволяет предприятиям пополнять оборотные средства и использовать их для дальнейшей работы и увеличения объемов производства.

Напомним, что правительство вводит жесткую экономию бюджетных средств, не направленных на оборону. Чиновники сообщили, что таким образом удалось найти 70 миллиардов гривен, которые планируется полностью передать на нужды армии.