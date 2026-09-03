Средняя зарплата в Николаевской области превышает ₴28 тысяч, но в некоторых сферах платят в четыре раза меньше

В июле средняя зарплата штатных сотрудников в Николаевской области составляла почти 28,5 тысяч гривен. При этом в зависимости от сферы деятельности заработок мог различаться более чем в четыре раза.

Об этом свидетельствуют данные областного управления статистики, пишет «НикВести».

Какова была заработная плата в июле 2026 года. Инфографика: Управление статистики в Николаевской области

По сравнению с июнем средняя зарплата в регионе снизилась на 0,4%. По ее уровню Николаевская область заняла восьмое место среди регионов Украины.

Больше всего в июле зарабатывали работники сферы снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом — в среднем почти 56 тысяч гривен.

Самую низкую среднюю зарплату зафиксировали в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — более 13 тысяч гривен. Разница между самой высокой и самой низкой зарплатами составляет более 42 тысяч гривен.

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В то же время по состоянию на 1 августа предприятия Николаевской области задолжали работникам 61,4 миллиона гривен заработной платы. За месяц сумма задолженности уменьшилась вдвое — почти на 49%.

Больше всего задолженности по зарплате приходится на перерабатывающую промышленность — почти 52% от общей суммы. Еще более 34% задолженности накопили сельское, лесное и рыбное хозяйство, а почти 10% — сфера водоснабжения, канализации и обращения с отходами.

В целом доля Николаевской области в общей сумме задолженности по зарплате по Украине составляет 1,6%.

Напомним, что в Николаевском областном краеведческом музее не могут удержать молодых сотрудников из-за низких зарплат.