 В кафедральном соборе Николаева объяснили, почему без разрешения ремонтируют фасад храма

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Главная Новости Культура 8:30, 26 августа, 2026

В кафедральном соборе Николаева объяснили, почему без разрешения ремонтируют фасад храма

Кафедральний собор Касперівської ікони Божої матері на вул. Садовій. Фото: НикВестиКафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери на ул. Садовой. Фото: НикВести

В кафедральном соборе Касперовской иконы Божией Матери на улице Садовой в Николаеве считают, что ремонт фасада здания необходим из-за его критического состояния, а работы проводятся в соответствии с технологией.

Объяснение опубликовали на странице храма в Facebook.

В соборе отметили, что здание находится в плачевном состоянии. В частности, на колоннах образовались трещины со стороны Центрального проспекта и улицы Кропивницкого. Каменная стена фасада также повреждена под воздействием внешней среды.

Так виглядає автентичний камінь, з якого збудована церква. Фото: Миколаївська єпархія Православної Церкви УкраїниТак выглядит аутентичный камень, из которого построена церковь. Фото: Николаевская епархия Православной Церкви Украины
А так фасад виглядає після мурування. Фото: Миколаївська єпархія Православної Церкви УкраїниА так фасад выглядит после кладки. Фото: Николаевская епархия Православной Церкви Украины

— При очистке камень осыпается, образуются провалы, поэтому его необходимо заменять другим, — пояснили в соборе.

Кроме того, в храме также напомнили об исторических повреждениях здания ещё в период, когда оно использовалось как кинотеатр и клуб во время советской антирелигиозной кампании. Тогда были разрушены купола и колокольня, уничтожены внутренние росписи, а для обустройства боковых входов демонтировали часть стены.

Повреждения здание получило и в результате полномасштабной войны. Взрывы неподалеку повредили кровлю обломками ракеты, на стенах образовались трещины, а часть потолка обрушилась.

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В соборе подчеркнули, что за состоянием здания община следит самостоятельно, а с финансированием помогают меценаты. Относительно проводимых ремонтных работ, разрешения на которые не было получено, они отметили, что проводят их «в соответствии с технологией».

— Прихожане кафедрального собора заботятся о состоянии храма. Ремонтные работы ведутся в соответствии с технологией. За время работы собора было построено и восстановлено девять куполов, покрытых медью с позолоченными сусальным золотом крестами, восстановлена колокольня, установлено семь колоколов, перекрыта медью кровля храма, произведен ремонт внутри храма, установлены три иконостаса, благоустроена территория...», — говорится в пояснении.

Отметим, что церковь является памятником архитектуры 1904–1912 годов, внесённым в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Ранее «НикВести» сообщали, что в отделе охраны культурного наследия Николаевского горсовета сообщили, что 15 июля были зафиксированы работы на главном фасаде собора без соответствующего разрешения. Там заявили, что во время ремонта начали шпаклевать аутентичный исторический камень, что, по их мнению, может привести к сокрытию, изменению или повреждению элементов объекта охраны памятника. Представителям ПЦУ тогда вручили предписание о немедленном прекращении работ до разработки и согласования научно-проектной документации и получения соответствующего разрешения.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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