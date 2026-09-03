Спектакли, концерты и кино — что посмотреть в Николаеве на этой неделе

Николаев. Фото: НикВести

В Николаеве в ближайшие дни, с 4 по 10 сентября, пройдут спектакли, концерты, кинопоказы и другие мероприятия. Есть варианты как для взрослых, так и для семейного отдыха с детьми.

«НикВести» собрали события, которые пройдут в городе на этой неделе, чтобы вы могли выбрать, куда пойти в свободное время.

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Кинотеатр Multiplex

Афиша 4–9 сентября

Человек-паук: Совершенно новый день — приключения, экшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный

Тачки (повторный прокат) — приключения, анимация, комедия, семейный

Тед-Путешественник и волшебная лампа — приключения, анимация, семейный

Кузьма: Страшно веселый — биографический, документальный

Созвездие Большого Пса — фантастика, приключения, триллер

Поезд «Красная рута» — романтика, комедия, семейный

Астрал: За пределами потустороннего мира — ужасы, триллер

Шрек — приключения, анимация, комедия, фантастика

Идеальное оружие — триллер, экшн, фантастика

Койот против АКМЕ — приключения, семейный

«Одиссея» — экшн, фантастика, драма

Мятеж — триллер, экшн

Диссидент — драма

Скриншот с сайта кинотеатра Multiplex

Расписание и билеты — на сайте кинотеатра.

Николаевский академический художественный драматический театр

Афиша: Академический украинский театр

4 сентября, пятница, 18:00

5 сентября, суббота, 18:00



«Лето, праздник украинских традиций» — театрализованное музыкальное шоу

Лето — пора веселых праздников, которыми славятся украинские традиции. Главными событиями сезона являются Зеленые праздники (Троица), Ивана Купала и три Спаса (Медовый, Яблочный, Ореховый). Завершение сбора урожая — «Обжинки» — со времен дедов и прадедов является апогеем урожайного года и мистическим культовым действом. Тайна загадочных заклинаний, обращение к духам природы, вера в добро и счастливую судьбу всегда превращали лето в яркую мистерию с народными гуляниями и зрелищными обрядами.

Афиша: Академический украинский театр

5 сентября, суббота, 11:00

«Пес Тимко спасает друзей» — сказка

В сказке «Пес Тимко спасает друзей» действуют милые и позитивные персонажи-животные, которые из-за войны в большом городе остались бездомными — кошка по имени Муркица и крыса Люсиль, а также опытная уличная жительница Ворона. Друзья собираются вокруг странной находки и не уверены в её безопасности. Когда находка начинает подавать странные сигналы, на помощь испуганным зверькам прибегает пес Тимко, служащий в ГСЧС вместе с сапером-кинологом — он обнаруживает взрывоопасные предметы. Тимко рассказывает друзьям об угрозах жизни и здоровью, которые во время войны могут таить в себе обычные вещи. Оказалось, что странная находка не представляет опасности и становится радостным открытием для персонажей.

Приобрести билеты можно на сайте.

Николаевский национальный академический Украинский театр

«Девичник: накануне свадьбы» ( малая сцена)

6 сентября, воскресенье, 16:00

10 сентября, четверг, 18:00

Приобрести билеты, а также ознакомиться с афишей театра можно на сайте.

Freedom Art Pub

8 сентября, вторник, 19:30 — вечер импровизаций Повара Данила и Вовы Маслова (18+)

Вечер импровизации Вовы Маслова и Повара Данила — это незабываемое событие для всех, живое общение и настоящие эмоции. Вова Маслов и Повар Даниил — талантливые комики с непревзойденным чувством юмора, приглашают всех на вечер, где можно посмеяться от души, погрузившись в их наблюдения за повседневной жизнью, отношениями, абсурдностью современного мира и личными приключениями.

Адрес: Марка Кропивницкого, 65/15

Афиша на сайте mykolaiv.karabas.com

Билеты можно приобрести здесь.

Николаевская областная филармония

5 сентября, суббота, 14:00 — концерт «Влюбленный Париж»

Адрес: Николаевский областной художественный музей им. В. В. Верещагина, ул. Большая Морская, 47

9 сентября, среда, 18:00 — концерт ансамбля New Style «Эхо лета»

Адрес: Летняя театральная площадка Николаевского академического художественного драматического театра

Афиша филармонии Афиша филармонии

Билеты можно приобрести на сайте «Хочу Билет».

Вы тоже планируете мероприятия в Николаеве? Сообщите о них нам по электронной почте [email protected], чтобы о них узнало как можно больше жителей Николаева.