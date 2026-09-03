Спектакли, концерты и кино — что посмотреть в Николаеве на этой неделе
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В Николаеве в ближайшие дни, с 4 по 10 сентября, пройдут спектакли, концерты, кинопоказы и другие мероприятия. Есть варианты как для взрослых, так и для семейного отдыха с детьми.
«НикВести» собрали события, которые пройдут в городе на этой неделе, чтобы вы могли выбрать, куда пойти в свободное время.
Кинотеатр Multiplex
Афиша 4–9 сентября
Человек-паук: Совершенно новый день — приключения, экшн, фантастика
Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный
Тачки (повторный прокат) — приключения, анимация, комедия, семейный
Тед-Путешественник и волшебная лампа — приключения, анимация, семейный
Кузьма: Страшно веселый — биографический, документальный
Созвездие Большого Пса — фантастика, приключения, триллер
Поезд «Красная рута» — романтика, комедия, семейный
Астрал: За пределами потустороннего мира — ужасы, триллер
Шрек — приключения, анимация, комедия, фантастика
Идеальное оружие — триллер, экшн, фантастика
Койот против АКМЕ — приключения, семейный
«Одиссея» — экшн, фантастика, драма
Мятеж — триллер, экшн
Диссидент — драма
Расписание и билеты — на сайте кинотеатра.
Николаевский академический художественный драматический театр
4 сентября, пятница, 18:00
5 сентября, суббота, 18:00
«Лето, праздник украинских традиций» — театрализованное музыкальное шоу
Лето — пора веселых праздников, которыми славятся украинские традиции. Главными событиями сезона являются Зеленые праздники (Троица), Ивана Купала и три Спаса (Медовый, Яблочный, Ореховый). Завершение сбора урожая — «Обжинки» — со времен дедов и прадедов является апогеем урожайного года и мистическим культовым действом. Тайна загадочных заклинаний, обращение к духам природы, вера в добро и счастливую судьбу всегда превращали лето в яркую мистерию с народными гуляниями и зрелищными обрядами.
5 сентября, суббота, 11:00
«Пес Тимко спасает друзей» — сказка
В сказке «Пес Тимко спасает друзей» действуют милые и позитивные персонажи-животные, которые из-за войны в большом городе остались бездомными — кошка по имени Муркица и крыса Люсиль, а также опытная уличная жительница Ворона. Друзья собираются вокруг странной находки и не уверены в её безопасности. Когда находка начинает подавать странные сигналы, на помощь испуганным зверькам прибегает пес Тимко, служащий в ГСЧС вместе с сапером-кинологом — он обнаруживает взрывоопасные предметы. Тимко рассказывает друзьям об угрозах жизни и здоровью, которые во время войны могут таить в себе обычные вещи. Оказалось, что странная находка не представляет опасности и становится радостным открытием для персонажей.
Приобрести билеты можно на сайте.
Николаевский национальный академический Украинский театр
«Девичник: накануне свадьбы» ( малая сцена)
6 сентября, воскресенье, 16:00
10 сентября, четверг, 18:00
Приобрести билеты, а также ознакомиться с афишей театра можно на сайте.
Freedom Art Pub
8 сентября, вторник, 19:30 — вечер импровизаций Повара Данила и Вовы Маслова (18+)
Вечер импровизации Вовы Маслова и Повара Данила — это незабываемое событие для всех, живое общение и настоящие эмоции. Вова Маслов и Повар Даниил — талантливые комики с непревзойденным чувством юмора, приглашают всех на вечер, где можно посмеяться от души, погрузившись в их наблюдения за повседневной жизнью, отношениями, абсурдностью современного мира и личными приключениями.
Адрес: Марка Кропивницкого, 65/15
Билеты можно приобрести здесь.
Николаевская областная филармония
5 сентября, суббота, 14:00 — концерт «Влюбленный Париж»
Адрес: Николаевский областной художественный музей им. В. В. Верещагина, ул. Большая Морская, 47
9 сентября, среда, 18:00 — концерт ансамбля New Style «Эхо лета»
Адрес: Летняя театральная площадка Николаевского академического художественного драматического театра
Билеты можно приобрести на сайте «Хочу Билет».
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