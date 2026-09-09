В Николаеве вновь зафиксировали превышение норм загрязнения воздуха

В Николаеве вновь зафиксировано превышение норм загрязнения воздуха. Иллюстративное фото: Главком

В Николаеве за прошедшую неделю провели проверку качества воздуха. В 25 из 100 исследованных проб зафиксировали превышение уровня некоторых загрязняющих веществ, в частности в Центральном районе.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Исследования проводились вдоль автотранспортных магистралей и на границе жилой застройки города Николаева. В Центральном районе зафиксировали превышение содержания пыли, формальдегида и оксида углерода.

«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации фенола, диоксида азота, сернистого ангидрида и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.

Напомним, что в период с 24 по 28 августа специалисты проверили качество атмосферного воздуха в контрольных точках Николаева вдоль автомагистралей. Из 65 отобранных проб в 15 зафиксировали превышение допустимого уровня отдельных загрязняющих веществ.