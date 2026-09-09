 В Николаеве вновь зафиксировали превышение норм загрязнения воздуха

  • среда

    9 сентября, 2026

  • 23.3°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 9 сентября , 2026 среда

  • Николаев • 23.3° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Оборона 11:48, 09 сентября, 2026

В Николаеве вновь зафиксировали превышение норм загрязнения воздуха

У Миколаєві знову виявили перевищення норм забруднення повітря. Ілюстративне фото: ГлавкомВ Николаеве вновь зафиксировано превышение норм загрязнения воздуха. Иллюстративное фото: Главком

В Николаеве за прошедшую неделю провели проверку качества воздуха. В 25 из 100 исследованных проб зафиксировали превышение уровня некоторых загрязняющих веществ, в частности в Центральном районе.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Исследования проводились вдоль автотранспортных магистралей и на границе жилой застройки города Николаева. В Центральном районе зафиксировали превышение содержания пыли, формальдегида и оксида углерода.

«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации фенола, диоксида азота, сернистого ангидрида и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.

Напомним, что в период с 24 по 28 августа специалисты проверили качество атмосферного воздуха в контрольных точках Николаева вдоль автомагистралей. Из 65 отобранных проб в 15 зафиксировали превышение допустимого уровня отдельных загрязняющих веществ.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Николаев

В определенные часы маршрут №1 в Николаеве продлят до Северного
В Николаеве нашли мужчину, которого подозревают в повреждении могил
Житель Николаевца может получить 10 лет за кражу духов из магазина
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве планируют построить новую скейт-площадку возле Могилянки

Алена Коханчук
новости
Жена военнослужащего рассказала о трудностях с арендой жилья в Николаеве

Юлия Бойченко
новости
В Николаеве вечером пропал свет: причину отключения выясняют

Юлия Бойченко
новости
В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике

Юлия Бойченко
новости
Николаев передаст ₴100 тыс. области на проект реконструкции роддома №3, где планируют создать перинатальный центр

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаев

Житель Николаевца может получить 10 лет за кражу духов из магазина
В Николаеве нашли мужчину, которого подозревают в повреждении могил
В определенные часы маршрут №1 в Николаеве продлят до Северного

340 гривен штрафа. Что могут сделать власти с киосками на колесах на парковках Николаева?

«Один из самых крупных ударов в 2026 году», — Решетилов о ночной атаке на Николаев

1 час назад

Жена военнослужащего рассказала о трудностях с арендой жилья в Николаеве

Главное сегодня