В Центральном районе Николаева зафиксировали превышение норм качества воздуха

В Центральном районе Николаева зафиксировано превышение норм качества воздуха. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В период с 24 по 28 августа специалисты проверили качество атмосферного воздуха в контрольных точках Николаева вдоль автомагистралей. Из 65 отобранных проб в 15 зафиксировали превышение допустимого уровня отдельных загрязняющих веществ.

О результатах лабораторных исследований сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

В Центральном районе города выявили превышение допустимых концентраций пыли недифференцированной по составу, формальдегида и оксида углерода.

«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации диоксида азота, сернистого ангидрида и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в период с 17 по 21 августа в 30 из 130 исследованных проб, отобранных в контрольных точках города, выявили превышение допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ.