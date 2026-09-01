 В Центральном районе Николаева зафиксировали превышение норм качества воздуха

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Главная Новости Экология 10:23, 01 сентября, 2026

В Центральном районе Николаева зафиксировали превышение норм качества воздуха

В Центральному районі Миколаєва зафіксували перевищення норм якості повітря. Ілюстративне фото: РБК-УкраїнаВ Центральном районе Николаева зафиксировано превышение норм качества воздуха. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В период с 24 по 28 августа специалисты проверили качество атмосферного воздуха в контрольных точках Николаева вдоль автомагистралей. Из 65 отобранных проб в 15 зафиксировали превышение допустимого уровня отдельных загрязняющих веществ.

О результатах лабораторных исследований сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

В Центральном районе города выявили превышение допустимых концентраций пыли недифференцированной по составу, формальдегида и оксида углерода.

«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации диоксида азота, сернистого ангидрида и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в период с 17 по 21 августа в 30 из 130 исследованных проб, отобранных в контрольных точках города, выявили превышение допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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