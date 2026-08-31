В Николаеве на улице Южной во второй раз убрали свалку возле контейнеров
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Николаеве на улице Южной в Ингульском районе во второй раз убрали стихийную свалку возле контейнерной площадки.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Накопление отходов различного морфологического состава обнаружили специалисты Государственной экологической инспекции после повторного обращения граждан.
По результатам проверки инспекция направила соответствующее письмо в исполнительный комитет Николаевского городского совета.
Сотрудники КП «Николаевкоммунтранс» полностью очистили территорию вокруг контейнеров от мусора.
Напомним, в августе 2026 года в Николаеве на 12-й Продольной ликвидировали стихийную свалку, образовавшуюся из-за незаконного складирования тары и бытовых отходов.
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