 В Николаеве на улице Южной во второй раз убрали свалку возле контейнеров

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Главная Новости Экология 20:49, 31 августа, 2026

В Николаеве на улице Южной во второй раз убрали свалку возле контейнеров

У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекціяВ Николаеве на улице Южной убрали мусор возле контейнеров. Фото: Государственная экологическая инспекция

В Николаеве на улице Южной в Ингульском районе во второй раз убрали стихийную свалку возле контейнерной площадки.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Накопление отходов различного морфологического состава обнаружили специалисты Государственной экологической инспекции после повторного обращения граждан.

По результатам проверки инспекция направила соответствующее письмо в исполнительный комитет Николаевского городского совета.

У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекціяВ Николаеве на улице Южной убрали мусор возле контейнеров. Фото: Государственная экологическая инспекция
У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекціяВ Николаеве на улице Южной убрали мусор возле контейнеров. Фото: Государственная экологическая инспекция
У Миколаєві на вулиці Південній прибрали сміття біля контейнерів. Фото Державна екологічна інспекціяВ Николаеве на улице Южной убрали мусор возле контейнеров. Фото: Государственная экологическая инспекция

Сотрудники КП «Николаевкоммунтранс» полностью очистили территорию вокруг контейнеров от мусора.

Напомним, в августе 2026 года в Николаеве на 12-й Продольной ликвидировали стихийную свалку, образовавшуюся из-за незаконного складирования тары и бытовых отходов.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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