В Николаеве на улице Южной во второй раз убрали свалку возле контейнеров

В Николаеве на улице Южной убрали мусор возле контейнеров. Фото: Государственная экологическая инспекция

В Николаеве на улице Южной в Ингульском районе во второй раз убрали стихийную свалку возле контейнерной площадки.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Накопление отходов различного морфологического состава обнаружили специалисты Государственной экологической инспекции после повторного обращения граждан.

По результатам проверки инспекция направила соответствующее письмо в исполнительный комитет Николаевского городского совета.

В Николаеве на улице Южной убрали мусор возле контейнеров. Фото: Государственная экологическая инспекция В Николаеве на улице Южной убрали мусор возле контейнеров. Фото: Государственная экологическая инспекция В Николаеве на улице Южной убрали мусор возле контейнеров. Фото: Государственная экологическая инспекция

Сотрудники КП «Николаевкоммунтранс» полностью очистили территорию вокруг контейнеров от мусора.

Напомним, в августе 2026 года в Николаеве на 12-й Продольной ликвидировали стихийную свалку, образовавшуюся из-за незаконного складирования тары и бытовых отходов.