В Николаеве возле больницы срубили ореховое дерево, штраф составил всего ₴1 тыс.
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В Николаеве на территории больницы № 4 незаконно срубили ореховое дерево. На ответственное лицо учреждения составили административный протокол.
Об этом сообщили в Госэкоинспекции.
Экологи также отдельно подсчитали убытки от спиленного дерева. Сумма составила 1,1 тысячи гривен.
В Инспекции напомнили, что просто так спиливать деревья в городе нельзя. Для их удаления необходимы законные основания и соответствующие разрешения. Это касается даже одного дерева.
«Удаление деревьев в населенных пунктах должно происходить в соответствии с установленным законодательством порядком и при наличии необходимых разрешительных документов. Самовольный снос даже одного дерева является нарушением», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина незаконно срубил орешник. За уничтоженное дерево ему придется заплатить семь тысяч гривен.
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