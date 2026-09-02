В Николаеве возле больницы срубили ореховое дерево, штраф составил всего ₴1 тыс.

В Николаеве на территории больницы № 4 незаконно срубили ореховое дерево. На ответственное лицо учреждения составили административный протокол.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

В Николаеве возле больницы спилили ореховое дерево. Фото: Госэкоинспекция В Николаеве возле больницы спилили орешник. Фото: Госэкоинспекция В Николаеве возле больницы спилили ореховое дерево. Фото: Госэкоинспекция

Экологи также отдельно подсчитали убытки от спиленного дерева. Сумма составила 1,1 тысячи гривен.

В Инспекции напомнили, что просто так спиливать деревья в городе нельзя. Для их удаления необходимы законные основания и соответствующие разрешения. Это касается даже одного дерева.

«Удаление деревьев в населенных пунктах должно происходить в соответствии с установленным законодательством порядком и при наличии необходимых разрешительных документов. Самовольный снос даже одного дерева является нарушением», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина незаконно срубил орешник. За уничтоженное дерево ему придется заплатить семь тысяч гривен.