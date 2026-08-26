В Николаеве мужчина незаконно срубил ореховое дерево и теперь заплатит штраф в размере ₴7 тыс.

В Николаеве мужчина незаконно срубил ореховое дерево. За уничтоженное дерево ему придется заплатить семь тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В Николаеве мужчина незаконно срубил дерево. Фото: Госэкоинспекция В Николаеве мужчина незаконно срубил дерево. Фото: Госэкоинспекция

Отмечается, что 24 августа инспектор обнаружил срубленное дерево на улице 3-й Слободской. Нанесенный окружающей среде ущерб оценили в семь тысяч гривен. Эту сумму нарушитель должен возместить в полном объеме.

В экоинспекции призвали жителей города беречь деревья и сообщать о случаях незаконной вырубки зеленых насаждений.

Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют утвердить перечень зеленых зон рекреационного назначения. В него хотят включить пять территорий в Центральном, Заводском и Корабельном районах.