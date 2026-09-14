В Николаеве провели анализ 70 проб воздуха: в 30 из них было выявлено превышение норм качества
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В Николаеве в течение прошлой недели было исследовано 70 проб атмосферного воздуха. В 30 из них лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ.
О результатах лабораторных исследований сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.
Специалисты центра отбирали пробы в контрольных точках вдоль автомобильных магистралей города в рамках планового мониторинга качества воздуха.
В Центральном районе Николаева зафиксировали превышение допустимых концентраций пыли, формальдегида и оксида углерода.
«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации фенола, диоксида азота, сернистого ангидрида и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.
Напомним, что в августе в Херсоне в отдельные дни уровень вредных веществ в воздухе превышал допустимые нормы. Наибольшее превышение зафиксировали по формальдегиду — его концентрация достигала 3,83 нормы.
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