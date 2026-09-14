 В Николаеве провели анализ 70 проб воздуха: в 30 из них было выявлено превышение норм качества

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Главная Новости Экология 22:10, 14 сентября, 2026

В Николаеве провели анализ 70 проб воздуха: в 30 из них было выявлено превышение норм качества

У Миколаєві дослідили 70 проб повітря: у 30 виявили перевищення норм якості. Ілюстративне фото: РадіоТрекВ Николаеве провели анализ 70 проб воздуха: в 30 из них обнаружили превышение норм качества. Иллюстративное фото: РадиоТрек

В Николаеве в течение прошлой недели было исследовано 70 проб атмосферного воздуха. В 30 из них лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ.

О результатах лабораторных исследований сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

Специалисты центра отбирали пробы в контрольных точках вдоль автомобильных магистралей города в рамках планового мониторинга качества воздуха.

В Центральном районе Николаева зафиксировали превышение допустимых концентраций пыли, формальдегида и оксида углерода.

«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации фенола, диоксида азота, сернистого ангидрида и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.

Напомним, что в августе в Херсоне в отдельные дни уровень вредных веществ в воздухе превышал допустимые нормы. Наибольшее превышение зафиксировали по формальдегиду — его концентрация достигала 3,83 нормы.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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