В Николаеве провели анализ 70 проб воздуха: в 30 из них было выявлено превышение норм качества

В Николаеве провели анализ 70 проб воздуха: в 30 из них обнаружили превышение норм качества. Иллюстративное фото: РадиоТрек

В Николаеве в течение прошлой недели было исследовано 70 проб атмосферного воздуха. В 30 из них лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ.

О результатах лабораторных исследований сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины.

Специалисты центра отбирали пробы в контрольных точках вдоль автомобильных магистралей города в рамках планового мониторинга качества воздуха.

В Центральном районе Николаева зафиксировали превышение допустимых концентраций пыли, формальдегида и оксида углерода.

«В то же время результаты исследований показали, что во всех контрольных точках концентрации фенола, диоксида азота, сернистого ангидрида и озона не превышали установленных предельно допустимых норм», — сообщили в центре.

Напомним, что в августе в Херсоне в отдельные дни уровень вредных веществ в воздухе превышал допустимые нормы. Наибольшее превышение зафиксировали по формальдегиду — его концентрация достигала 3,83 нормы.