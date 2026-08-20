В Николаевском районе задержали военнослужащего по подозрению в убийстве сослуживца

В Николаевском районе задержали военнослужащего по подозрению в убийстве коллеги. Фото: Нацполиция

В Николаевском районе полиция задержала 40-летнего военнослужащего по подозрению в убийстве сослуживца. Инцидент произошел ночью 19 августа в Очакове во время совместного несения службы, когда между 40-летним и 52-летним мужчинами возник конфликт.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемый произвел серию выстрелов из ручного пулемета Калашникова в своего коллегу, который от полученных ранений скончался на месте.

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Правоохранители выяснили, что между мужчинами длительное время существовали неприязненные отношения. С места происшествия изъяты оружие и гильзы для проведения экспертиз.

Задержанному сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, и решают вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается под руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Напомним, в мае 2024 года николаевские правоохранители задержали мужчину по подозрению в умышленном убийстве — по данным следствия, он во время ссоры нанес ножевые ранения двум мужчинам.