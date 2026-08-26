В Николаеве автомобиль Volkswagen врезался в столб, водитель был госпитализирован
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В среду, 26 августа, в Николаеве произошло ДТП. Водитель Volkswagen, по всей видимости, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.
Об этом в комментарии «НикВести» сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Николаевской области Виталий Душко.
По предварительной информации, автомобиль двигался по проспекту Богоявленскому в направлении выезда из Корабельного района. Водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и врезалась в столб.
В результате аварии водитель получил травмы. В настоящее время он госпитализирован.
Ранее в Николаеве на мосту грузовик сбил велосипедиста, мужчина находится в больнице.
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