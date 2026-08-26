 В Николаеве автомобиль Volkswagen врезался в столб, водитель был госпитализирован

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Главная Новости Инциденты 18:03, 26 августа, 2026

В Николаеве автомобиль Volkswagen врезался в столб, водитель был госпитализирован

В среду, 26 августа, в Николаеве произошло ДТП. Водитель Volkswagen, по всей видимости, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.

Об этом в комментарии «НикВести» сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Николаевской области Виталий Душко.

У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: НикВестиВ Николаеве Volkswagen врезался в столб. Фото: НикВести
У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: НикВестиВ Николаеве Volkswagen врезался в столб. Фото: НикВести

По предварительной информации, автомобиль двигался по проспекту Богоявленскому в направлении выезда из Корабельного района. Водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и врезалась в столб.

В результате аварии водитель получил травмы. В настоящее время он госпитализирован.

У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: НикВестиВ Николаеве Volkswagen врезался в столб. Фото: НикВести
У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп. Фото: НикВестиВ Николаеве Volkswagen врезался в столб. Фото: НикВести

Ранее в Николаеве на мосту грузовик сбил велосипедиста, мужчина находится в больнице.

Авторы
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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