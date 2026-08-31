 В Николаеве 18-летнего молодого человека подозревают в хранении психотропных веществ с целью сбыта

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Главная Новости Инциденты 14:07, 31 августа, 2026

В Николаеве 18-летнего молодого человека подозревают в хранении психотропных веществ с целью сбыта

В Николаеве 18-летнего молодого человека взяли под стражу по подозрению в незаконном хранении психотропных веществ в большом количестве с целью сбыта.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, 19 августа в квартире молодого человека в Заводском районе следователи правоохранительных органов провели обыск. Там они обнаружили и изъяли пакеты с психотропными веществами.

«Среди изъятого — особо опасное психотропное вещество 4-ММС массой 43,4 г. По данным следствия, подозреваемый хранил психотропы с целью дальнейшего сбыта», — говорится в сообщении.

У Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту. Фото: Миколаївська обласна прокуратураВ Николаеве подозревают 18-летнего молодого человека в хранении психотропных веществ для сбыта. Фото: Николаевская областная прокуратура
У Миколаєві підозрюють 18-річного хлопця у зберіганні психотропів для збуту. Фото: Миколаївська обласна прокуратураВ Николаеве подозревают 18-летнего парня в хранении психотропных веществ для сбыта. Фото: Николаевская областная прокуратура

Также во время обыска правоохранители изъяли весы, упаковочные материалы и другие средства для фасовки веществ.

Молодому человеку сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в рамках масштабной общегосударственной спецоперации «Рубикон» в Николаевской области правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в выращивании, хранении и продаже наркотиков.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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