В Николаеве 18-летнего молодого человека подозревают в хранении психотропных веществ с целью сбыта
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В Николаеве 18-летнего молодого человека взяли под стражу по подозрению в незаконном хранении психотропных веществ в большом количестве с целью сбыта.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.
По данным следствия, 19 августа в квартире молодого человека в Заводском районе следователи правоохранительных органов провели обыск. Там они обнаружили и изъяли пакеты с психотропными веществами.
«Среди изъятого — особо опасное психотропное вещество 4-ММС массой 43,4 г. По данным следствия, подозреваемый хранил психотропы с целью дальнейшего сбыта», — говорится в сообщении.
Также во время обыска правоохранители изъяли весы, упаковочные материалы и другие средства для фасовки веществ.
Молодому человеку сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в рамках масштабной общегосударственной спецоперации «Рубикон» в Николаевской области правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в выращивании, хранении и продаже наркотиков.
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