 В Николаеве двое 17-летних парней стреляли во дворе многоэтажки

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Главная Новости Инциденты 16:09, 01 сентября, 2026

В Николаеве двое 17-летних парней стреляли во дворе многоэтажки

У Миколаєві двоє 17-річних хлопців стріляли у дворі багатоповерхівок. Фото: НацполіціяВ Николаеве двое 17-летних юношей стреляли во дворе многоэтажных домов. Фото: Нацполиция

В Николаеве двое 17-летних юношей вечером 31 августа стреляли во дворе домов на улице Соборной. Полиция выяснила, кто это был, и сейчас разыскивает людей, которые предоставили подросткам оружие.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Около 22:30 местная жительница позвонила по номеру 102 и сообщила о выстрелах во дворе. По её словам, парни, вероятно, стреляли по банкам.

Правоохранители нашли двух 17-летних юношей. Они рассказали, что оружие им для развлечения дали неизвестные мужчины, которые также находились во дворе.

У Миколаєві двоє 17-річних хлопців стріляли у дворі багатоповерхівок. Фото: НацполіціяВ Николаеве двое 17-летних юношей стреляли во дворе многоэтажных домов. Фото: Нацполиция

На подростков составили административные протоколы за стрельбу из оружия в населенном пункте или в месте, не отведенном для этого.

За это предусмотрен штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также оружие и боеприпасы могут конфисковать.

С ребятами и их родителями полицейские поговорили об опасности такого поведения.

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В настоящее время правоохранители продолжают расследование. Они выясняют, кто еще был причастен к происшествию и из чего именно подростки стреляли.

Напомним, что в Первомайске 15-летний парень во время отдыха на одном из пляжей несколько раз выстрелил из пневматического пистолета и попал в глаз 15-летней девушке.

Полицейские нашли и изъяли пневматический пистолет и направили его на экспертизу. Самого подростка задержали.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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