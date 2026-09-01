В Николаеве двое 17-летних парней стреляли во дворе многоэтажки

В Николаеве двое 17-летних юношей стреляли во дворе многоэтажных домов. Фото: Нацполиция

В Николаеве двое 17-летних юношей вечером 31 августа стреляли во дворе домов на улице Соборной. Полиция выяснила, кто это был, и сейчас разыскивает людей, которые предоставили подросткам оружие.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Около 22:30 местная жительница позвонила по номеру 102 и сообщила о выстрелах во дворе. По её словам, парни, вероятно, стреляли по банкам.

Правоохранители нашли двух 17-летних юношей. Они рассказали, что оружие им для развлечения дали неизвестные мужчины, которые также находились во дворе.

В Николаеве двое 17-летних юношей стреляли во дворе многоэтажных домов. Фото: Нацполиция

На подростков составили административные протоколы за стрельбу из оружия в населенном пункте или в месте, не отведенном для этого.

За это предусмотрен штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также оружие и боеприпасы могут конфисковать.

С ребятами и их родителями полицейские поговорили об опасности такого поведения.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование. Они выясняют, кто еще был причастен к происшествию и из чего именно подростки стреляли.

Напомним, что в Первомайске 15-летний парень во время отдыха на одном из пляжей несколько раз выстрелил из пневматического пистолета и попал в глаз 15-летней девушке.

Полицейские нашли и изъяли пневматический пистолет и направили его на экспертизу. Самого подростка задержали.