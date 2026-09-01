В Николаеве двое 17-летних парней стреляли во дворе многоэтажки
-
- Мария ХамицевичКорреспондент
-
-
В Николаеве двое 17-летних юношей вечером 31 августа стреляли во дворе домов на улице Соборной. Полиция выяснила, кто это был, и сейчас разыскивает людей, которые предоставили подросткам оружие.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Около 22:30 местная жительница позвонила по номеру 102 и сообщила о выстрелах во дворе. По её словам, парни, вероятно, стреляли по банкам.
Правоохранители нашли двух 17-летних юношей. Они рассказали, что оружие им для развлечения дали неизвестные мужчины, которые также находились во дворе.
На подростков составили административные протоколы за стрельбу из оружия в населенном пункте или в месте, не отведенном для этого.
За это предусмотрен штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также оружие и боеприпасы могут конфисковать.
С ребятами и их родителями полицейские поговорили об опасности такого поведения.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
В настоящее время правоохранители продолжают расследование. Они выясняют, кто еще был причастен к происшествию и из чего именно подростки стреляли.
Напомним, что в Первомайске 15-летний парень во время отдыха на одном из пляжей несколько раз выстрелил из пневматического пистолета и попал в глаз 15-летней девушке.
Полицейские нашли и изъяли пневматический пистолет и направили его на экспертизу. Самого подростка задержали.
Последние новости про: Полиция Николаевщины
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести