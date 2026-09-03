В Николаевской области обнаружили нелегальную АЗС: владельца оштрафуют на сумму свыше ₴500 тыс.

Нелегальная АЗС в Николаевской области. Фото ГПС

В Николаевской области налоговики совместно с полицией выявили нелегальную автозаправочную станцию, которая работала без лицензии. Проверка была проведена на основе риск-ориентированного подхода.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области.

По результатам проверки на хозяйствующий субъект составят административный протокол и наложат штраф в размере более 500 тысяч гривен.

Также в ходе осмотра выявлены нарушения трудового законодательства, о чем будет сообщено в Южное межрегиональное управление Гоструда.

В Главном управлении ГНС в Николаевской области напомнили, что штраф за розничную торговлю топливом без лицензии составляет 45 размеров минимальной заработной платы.

Напомним, что в Николаевской области на АЗС продавали топливо без лицензии. Кроме того, проверка выявила нарушения налогового и трудового законодательства.