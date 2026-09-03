В Николаевской области обнаружили нелегальную АЗС: владельца оштрафуют на сумму свыше ₴500 тыс.
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Николаевской области налоговики совместно с полицией выявили нелегальную автозаправочную станцию, которая работала без лицензии. Проверка была проведена на основе риск-ориентированного подхода.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области.
По результатам проверки на хозяйствующий субъект составят административный протокол и наложат штраф в размере более 500 тысяч гривен.
Также в ходе осмотра выявлены нарушения трудового законодательства, о чем будет сообщено в Южное межрегиональное управление Гоструда.
В Главном управлении ГНС в Николаевской области напомнили, что штраф за розничную торговлю топливом без лицензии составляет 45 размеров минимальной заработной платы.
Напомним, что в Николаевской области на АЗС продавали топливо без лицензии. Кроме того, проверка выявила нарушения налогового и трудового законодательства.
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