 В Николаевской области обнаружили нелегальную АЗС: владельца оштрафуют на сумму свыше ₴500 тыс.

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Главная Новости Инциденты 3:27, 03 сентября, 2026

В Николаевской области обнаружили нелегальную АЗС: владельца оштрафуют на сумму свыше ₴500 тыс.

Нелегальна АЗС на Миколаївщині. Фото ДПСНелегальная АЗС в Николаевской области. Фото ГПС

В Николаевской области налоговики совместно с полицией выявили нелегальную автозаправочную станцию, которая работала без лицензии. Проверка была проведена на основе риск-ориентированного подхода.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области.

По результатам проверки на хозяйствующий субъект составят административный протокол и наложат штраф в размере более 500 тысяч гривен.

Также в ходе осмотра выявлены нарушения трудового законодательства, о чем будет сообщено в Южное межрегиональное управление Гоструда.

В Главном управлении ГНС в Николаевской области напомнили, что штраф за розничную торговлю топливом без лицензии составляет 45 размеров минимальной заработной платы.

Напомним, что в Николаевской области на АЗС продавали топливо без лицензии. Кроме того, проверка выявила нарушения налогового и трудового законодательства.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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