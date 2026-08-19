 В Николаевской области на АЗС продавали топливо без лицензии: предпринимателям грозит штраф

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Главная Новости Экономика 4:43, 19 августа, 2026

В Николаевской области на АЗС продавали топливо без лицензии: предпринимателям грозит штраф

На Миколаївщині викрили АЗС, на якій продавали пальне без ліцензії. Фото: ДПС у Миколаївській областіВ Николаевской области выявили АЗС, на которой продавали топливо без лицензии. Фото: ГПС в Николаевской области

В Николаевской области на АЗС продавали топливо без лицензии. Кроме того, проверка выявила нарушения налогового и трудового законодательства.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.

Налоговики зафиксировали продажу топлива на видео и передали заявление в полицию.

«После видеофиксации факта реализации топлива с нелегальной АЗС был сделан вызов на линию Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области «102» и подано заявление о незаконной деятельности АЗС с дополнительными письменными пояснениями, для принятия мер реагирования, а именно: составления протокола об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

На Миколаївщині викрили АЗС, на якій продавали пальне без ліцензії. Фото: ДПС у Миколаївській областіВ Николаевской области разоблачили АЗС, на которой продавали топливо без лицензии. Фото: ГПС в Николаевской области

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения налогового законодательства, правил использования кассовой техники и трудовых норм. О последних необходимо сообщить в службу по вопросам труда.

В налоговой напомнили, что за продажу топлива без лицензии предусмотрен штраф в размере 45 минимальных зарплат.

Напомним, что автозаправочные станции в прифронтовых областях могут быть признаны объектами критической инфраструктуры. Это позволит усилить их защиту и обеспечить бесперебойную работу.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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