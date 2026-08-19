В Николаевской области на АЗС продавали топливо без лицензии: предпринимателям грозит штраф
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В Николаевской области на АЗС продавали топливо без лицензии. Кроме того, проверка выявила нарушения налогового и трудового законодательства.
Об этом сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.
Налоговики зафиксировали продажу топлива на видео и передали заявление в полицию.
«После видеофиксации факта реализации топлива с нелегальной АЗС был сделан вызов на линию Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области «102» и подано заявление о незаконной деятельности АЗС с дополнительными письменными пояснениями, для принятия мер реагирования, а именно: составления протокола об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения налогового законодательства, правил использования кассовой техники и трудовых норм. О последних необходимо сообщить в службу по вопросам труда.
В налоговой напомнили, что за продажу топлива без лицензии предусмотрен штраф в размере 45 минимальных зарплат.
Напомним, что автозаправочные станции в прифронтовых областях могут быть признаны объектами критической инфраструктуры. Это позволит усилить их защиту и обеспечить бесперебойную работу.
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