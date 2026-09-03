В Николаеве женщину взяли под стражу по подозрению в убийстве знакомого с помощью шампура
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Суд в Николаеве взял под стражу без права освобождения под залог 41-летнюю местную жительницу, которую подозревают в умышленном убийстве знакомого.
Об этом сообщает окружная прокуратура города Николаева.
По данным следствия, вечером 29 августа 2026 года в Ингульском районе города во время бытового конфликта на территории частного дома женщина нанесла 43-летнему мужчине удар шампуром в шею. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.
Задержанной сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Досудебное расследование по делу продолжается.
Напомним, жителя Первомайска будут судить за убийство жены с помощью замаскированного взрывного устройства и ранение двух детей.
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