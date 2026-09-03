 В Николаеве женщину взяли под стражу по подозрению в убийстве знакомого с помощью шампура

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Главная Новости Правосудие 16:23, 03 сентября, 2026

В Николаеве женщину взяли под стражу по подозрению в убийстве знакомого с помощью шампура

У Миколаєві затримали жінку за смертельне поранення чоловіка шампуром. Фото прокуратуриВ Николаеве задержали женщину за нанесение мужу смертельного ранения шампуром. Фото прокуратуры

Суд в Николаеве взял под стражу без права освобождения под залог 41-летнюю местную жительницу, которую подозревают в умышленном убийстве знакомого.

Об этом сообщает окружная прокуратура города Николаева.

По данным следствия, вечером 29 августа 2026 года в Ингульском районе города во время бытового конфликта на территории частного дома женщина нанесла 43-летнему мужчине удар шампуром в шею. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.

Задержанной сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, жителя Первомайска будут судить за убийство жены с помощью замаскированного взрывного устройства и ранение двух детей.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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